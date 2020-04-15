Ср, 15.04.2020
Мы платим налоги, чтобы наши правители могли предвидеть события, учиться у остального мира, и если что-то получается, не считали это героическим подвигом. Меэлис Кубитс
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В Финляндии на фоне коронавирусных ограничений резко выросли продажи алкоголя
1

В Финляндии на фоне коронавирусных ограничений резко выросли продажи алкоголя

Финская водка. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Вера Копти

Рекордный рост мартовских продаж связан с прекращением ввоза туристами алкогольной продукции из-за рубежа, а также с социальной изоляцией, коснувшейся также ресторанов и баров, передает Yle.

На фоне коронавирусной эпидемии в магазинах Alko резко вырос объем продажи алкогольной продукции. Зафиксированный в марте рекордный рост связан с тем, что по причине закрытия границ финны не могли привозить алкоголь из-за рубежа. Кроме того финны, опасаясь заразиться коронавирусом, стали реже посещать рестораны и бары.

Рост продаж алкоголя в марте составил 9,3 % по сравнению с мартом прошлого года. В особенности выросли продажи красных вин.

До этого объемы продаж в литрах сокращались 12 лет подряд. Считается, это связано с тем, что финны стали меньше пить. Совокупное потребление алкоголя финнами сокращается на протяжении многих лет.

В мартовской статистике еще не отражено закрытие магазинов и баров с начала апреля. Заведения останутся закрытыми до конца мая.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ