В Финляндии на фоне коронавирусных ограничений резко выросли продажи алкоголя

На фоне коронавирусной эпидемии в магазинах Alko резко вырос объем продажи алкогольной продукции. Зафиксированный в марте рекордный рост связан с тем, что по причине закрытия границ финны не могли привозить алкоголь из-за рубежа. Кроме того финны, опасаясь заразиться коронавирусом, стали реже посещать рестораны и бары.

Рост продаж алкоголя в марте составил 9,3 % по сравнению с мартом прошлого года. В особенности выросли продажи красных вин.

До этого объемы продаж в литрах сокращались 12 лет подряд. Считается, это связано с тем, что финны стали меньше пить. Совокупное потребление алкоголя финнами сокращается на протяжении многих лет.