В Латвии через две недели эпидемиологи могут подготовить предложения по смягчению ограничений

Через две недели латвийские эпидемиологи могут подготовить предложения, которые предусматривали бы смягчение введенных из-за пандемии Covid-19 ограничений, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Как сообщил премьер, по мнению эпидемиологов, в конце апреля заболеваемость может увеличиться. Тем не менее, несмотря на такие прогнозы, эпидемиологи могут разработать предложения по постепенному смягчению ограничений.
"Если сравнивать ситуацию в Латвии и в других странах Европы, то Латвия наиболее либеральна в плане введенных государством ограничений. Нам просто необходимо увеличить объемы тестирования, чтобы контролировать распространение Covid-19 и понимать, какие шаги нужно предпринимать для его ограничения", - сказал премьер-министр.
Как сообщалось, чрезвычайное положение в Латвии в связи с распространением Covid-19 продлено до 12 мая.