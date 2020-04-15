В Латвии через две недели эпидемиологи могут подготовить предложения по смягчению ограничений

Как сообщил премьер, по мнению эпидемиологов, в конце апреля заболеваемость может увеличиться. Тем не менее, несмотря на такие прогнозы, эпидемиологи могут разработать предложения по постепенному смягчению ограничений.

"Если сравнивать ситуацию в Латвии и в других странах Европы, то Латвия наиболее либеральна в плане введенных государством ограничений. Нам просто необходимо увеличить объемы тестирования, чтобы контролировать распространение Covid-19 и понимать, какие шаги нужно предпринимать для его ограничения", - сказал премьер-министр.