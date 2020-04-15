Ср, 15.04.2020
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В Латвии через две недели эпидемиологи могут подготовить предложения по смягчению ограничений

Военные на латвийско-литовской границе.

ФОТО: Edijs Palens/ZUMAPRESS.com

Через две недели латвийские эпидемиологи могут подготовить предложения, которые предусматривали бы смягчение введенных из-за пандемии  Covid-19  ограничений, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Как сообщил премьер, по мнению эпидемиологов, в конце апреля заболеваемость может увеличиться. Тем не менее, несмотря на такие прогнозы, эпидемиологи могут разработать предложения по постепенному смягчению ограничений. 

"Если сравнивать ситуацию в Латвии и в других странах Европы, то Латвия наиболее либеральна в плане введенных государством ограничений. Нам просто необходимо увеличить объемы тестирования, чтобы контролировать распространение  Covid-19  и понимать, какие шаги нужно предпринимать для его ограничения", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, чрезвычайное положение в Латвии в связи с распространением  Covid-19 продлено до 12 мая.

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