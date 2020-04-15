Ратас: в пятницу обсудим, как начать восстанавливать плановое лечение

Ратас ответил, что основным индикатором является доступность врачебной помощи. Это касается ЭМО, врачебной помощи первичного уровня, доступности врачей-специалистов: «Есть ли обзор того, что происходит с плановым лечением? Мы знаем, что в большинстве мест оно остановлено или очень сильно остановлено. Если мы говорим о плановом лечении, например, в случае рака, то его людям оказывают. Есть некоторые больницы, которые предлагают чуть больше планового лечения, есть, которые меньше. PERH, например, предлагает столько, сколько можно. Контактов очень много, их сотни, запущены видеомосты».