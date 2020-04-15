Ратас: в пятницу обсудим, как начать восстанавливать плановое лечение

Сегодня на инфочасе в Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас отвечал на вопросы парламентариев. В частности Хельмен Кютт (СДПЭ) задала вопрос о том, увеличилось ли количество обращений в ЭМО, а также как обстоят дела с людьми, которые борются с повседневными проблемами, сидя дома с хроническими заболеваниями, и их здоровье ухудшается.
Ратас ответил, что основным индикатором является доступность врачебной помощи. Это касается ЭМО, врачебной помощи первичного уровня, доступности врачей-специалистов: «Есть ли обзор того, что происходит с плановым лечением? Мы знаем, что в большинстве мест оно остановлено или очень сильно остановлено. Если мы говорим о плановом лечении, например, в случае рака, то его людям оказывают. Есть некоторые больницы, которые предлагают чуть больше планового лечения, есть, которые меньше. PERH, например, предлагает столько, сколько можно. Контактов очень много, их сотни, запущены видеомосты».
Ратас посоветовал, если человек, все равно в каком уголке Эстонии, почувствовал себя очень плохо, он должен вызвать скорую помощь: «Скорая помощь должна продолжать работу. Скорая выполняет и другие вызовы, не только по Covid-19». Премьер-министр уточнил, что дал доктору Аркадию Попову и руководству Больничной кассы задание к пятнице представить отчет, чтобы посмотреть, как начать восстанавливать плановое лечение: «Наша медицина справилась хорошо, во многих больницах места пустуют. Поэтому мы должны больше думать о плановом лечении. Вопрос частных клиник и частных практик мы тоже рассмотрим в пятницу».