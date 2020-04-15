Жительница Эстонии потеряла работу, но неожиданно разбогатела на 650 000 евро

Победительницей оказалась жительница Пярнумаа. По ее словам, это их совместный выигрыш с мужем, поскольку хотя она оплатила покупку в интернете, номера выигрышного билета назвал стоявший рядом муж. С этими же числами играли четыре недели подряд, пока не свалился большой выигрыш. У нее есть и свои номера, но с ними она играет уже 15 лет в Vikinglotto и там удавалось выиграть лишь небольшие суммы. Жительница Пярнумаа каждую неделю играла последние несколько лет с надеждой, что в один день номера принесут ей победу.

Победительница рассказала, что из-за чрезвычайного положения ее сократили, муж также без работы, поэтому выигрыш оказался для них весьма своевременным. Известие о выигрыше помогло избавиться от стресса и быть более счастливыми в домашней изоляции. То, что она выиграла, дама узнала в день розыгрыша поздно вечером и сразу разбудила мужа чтобы поделиться радостной новостью. Она тут же сообщила о выигрыше и своим уже взрослым детям.

У пары пока нет определенных планов, как они потратят выигрыш. Возможно, обновят жилье, конечно, победительница хочет всей семьей отправиться в путешествие, если это вновь будет возможным. Поскольку в семье есть и внуки, деньгам найдется применение.