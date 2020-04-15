Большая радость: повторный тест не выявил у 99-летней жительницы Эстонии коронавируса

Находившейся в отделении по уходу Абьяской больницы 99-летней женщине с положительным результатом теста на коронавирус, который был взят в позапрошлую субботу, сделали повторный тест, который оказался отрицательным, пишет газета Sakala.
Заведующая Абьяской больницей Кайрит Луйск сказала, что эта новость была ожидаемой и очень радостной. «Сама пациентка не слишком огорчилась, когда ее анализ оказался положительным. Оптимистичная женщина сказала, что только короновируса у нее и не было и в жизни нужно попробовать все», - сказала Луйск.
У 99-летней женщины не было ни одного симптома коронавируса.
Луйск подчеркнула, что больница сделала все для профилактики вируса и что в дальнейшем также будет выполнять все требования Департамента здоровья. Работа в условиях повышенного внимания будет продолжаться до конца чрезвычайного положения. «Наша больница по уходу еще 7 февраля была изолирована для профилактики вируса гриппа, в ней запрещены посещения. Здание в целом находится на карантине с 5 марта, а 16 марта вступил запрет на передачи», - сказала Луйск.
23 или 24 апреля планируется проверить на коронавирус всех сотрудников, пациентов и клиентов ухода, чтобы получить новый обзор ситуации. 8 апреля газета Lõuna-Eesti Postimees сообщила, что повторные тесты дали отрицательный результат в домах призрения Саатсе и Вастселийна.