Большая радость: повторный тест не выявил у 99-летней жительницы Эстонии коронавируса

Заведующая Абьяской больницей Кайрит Луйск сказала, что эта новость была ожидаемой и очень радостной. «Сама пациентка не слишком огорчилась, когда ее анализ оказался положительным. Оптимистичная женщина сказала, что только короновируса у нее и не было и в жизни нужно попробовать все», - сказала Луйск.

У 99-летней женщины не было ни одного симптома коронавируса.

Луйск подчеркнула, что больница сделала все для профилактики вируса и что в дальнейшем также будет выполнять все требования Департамента здоровья. Работа в условиях повышенного внимания будет продолжаться до конца чрезвычайного положения. «Наша больница по уходу еще 7 февраля была изолирована для профилактики вируса гриппа, в ней запрещены посещения. Здание в целом находится на карантине с 5 марта, а 16 марта вступил запрет на передачи», - сказала Луйск.