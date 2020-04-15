В Эстонии у двух третей госпитализированных коронавирус выявляют только в больнице

Заведующий отделением неотложной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай сказал журналистам в среду, что в Эстонии доля госпитализаций довольно низкая по сравнению с числом заражений и что госпитализация требуется примерно 21 проценту подтвержденных случаев. По его словам, за минувшие сутки появились шесть новых нуждавшихся в госпитализации пациентов с коронавирусом.

По словам Кадая, госпитализация требуется прежде всего пожилым пациентам, около 70 процентов нуждающихся в госпитализации пациентов старше 60 лет. Аппараты ИВЛ также требуются преимущественно пожилым пациентам.

В то же время, Кадай отметил, что примерно у двух третей госпитализированных коронавирус диагностировали только в больнице.