Ср, 15.04.2020
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  • В Эстонии у двух третей госпитализированных коронавирус выявляют только в больнице

В Эстонии у двух третей госпитализированных коронавирус выявляют только в больнице

Мартин Кадай.

ФОТО: Madis Veltman

Примерно у двух третей госпитализированных пациентов с новым коронавирусом его выявляют только в больнице.

Заведующий отделением неотложной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай сказал журналистам в среду, что в Эстонии доля госпитализаций довольно низкая по сравнению с числом заражений и что госпитализация требуется примерно 21 проценту подтвержденных случаев. По его словам, за минувшие сутки появились шесть новых нуждавшихся в госпитализации пациентов с коронавирусом.

По словам Кадая, госпитализация требуется прежде всего пожилым пациентам, около 70 процентов нуждающихся в госпитализации пациентов старше 60 лет. Аппараты ИВЛ также требуются преимущественно пожилым пациентам.

В то же время, Кадай отметил, что примерно у двух третей госпитализированных коронавирус диагностировали только в больнице.

По словам Кадая, это означает, что на пожилых людей нужно обращать еще больше внимания и защищать их от вируса.

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