Обвиняемый в допингнарушениях Андрус Веэрпалу продолжает получать от государства тысячи евро

49-летний Веэрпалу получает из государственного бюджета солидные выплаты, исчисляемые тысячами евро. В конце прошлой недели Капитал культуры выплатил Веэрпалу 5400 евро в качестве премии признания, которая предусмотрена специально для победителей Олимпиад. Через шесть лет Веэрпалу светит и специальная олимпийская пенсия в размере средней зарплаты по стране. В 2020 году олимпицы получали 1291 евро в месяц. Причем такие выплаты у Веэрпалу не смогут отобрать даже если 49-летнего эстонца признают виновным в допинговом скандале на ЧМ-2019 в Зеефельде, поскольку результаты ОИ-2002 и 2006 не подлежат пересмотру.