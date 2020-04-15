16-летний борец предотвратил похищение детей

В США 16-летний Канаан Бауэр, занимающийся вольной борьбой, предотвратил похищение трёх детей на автозаправочной станции, передает Championat.com.
Видео происшествия зафиксировали камеры наблюдения, установленные на АЗС.
По информации USA Today, похищение детей планировал 22-летний злоумышленник. Бауэр, услышав шум и увидев потасовку, поспешил на помощь матери. Он повалил злоумышленника на пол и удерживал его до появления полиции.
«Он услышал ужасные крики и перебежал улицу. Он вошёл внутрь, а на полу уже была кровь.
Тогда мой сын подошёл к этому парню, взял его в захват и удерживал, пока не подоспела полиция», — рассказал отец мальчика.