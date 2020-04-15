16-летний борец предотвратил похищение детей

Видео происшествия зафиксировали камеры наблюдения, установленные на АЗС.

По информации USA Today, похищение детей планировал 22-летний злоумышленник. Бауэр, услышав шум и увидев потасовку, поспешил на помощь матери. Он повалил злоумышленника на пол и удерживал его до появления полиции.

«Он услышал ужасные крики и перебежал улицу. Он вошёл внутрь, а на полу уже была кровь.