Звезды эстонского спорта обратились с призывом к эстонским родителям

"Сейчас мы находимся в такой ситуации, которая всем нам в новинку. Теперь мы видим и чувствуем, кто для нас дорог и в ком мы нуждаемся. В некотороем смысле это урок жизненных ценности. Именно сейчас мы очень близко связаны с обычением детей и их хобби и понимаем еще больше, сколько усердия требует обучение и тренировки детей. Представляешь ли ты себе, что должен будешь тренировать своих детей круглогодично?

Ты точно хочешь что бы все вернулось на круги своя - везешь детей в школу, вечером забираешь с тренировки, а затем вся семья собирается дома. Надеемся, что нынешнее положение показывает вклад учителей и тренеров в жизни наших детей и поззволит по достоинству это оценить. Государство гарантирует детям бесплатное образование и зарплату учителю, а кто подумает о тренерах? Прежде всего это делает спортивный клуб, которому подставляешь плечо ты, родитель. Возможности детских спортшкол в ближайшее время упадут: наши расходы не уменьшатся также быстро, как доходы. Поэтому обращаемся к Тебе с призывом - цени тренера своего ребенка и в трудные времена и продолжай оплачивать его обучение! Цени роль тренера в ежедневном развитии ребенка. Общайся со своим клубом, если надо договориться на отличных от других условиях. Последнее, что сейчас необходимо клубам - отказ ребенка от секций и кружков.

Давайте найдем вместе решение, чтобы снова были спортклубы, куда можно отдать ребенка заниматься спортом и оприходя откуда вечером снова собирается счастливая семья. Лишь так мы можем быть уверенными, что после отмены режима чрезвычайного положения у детей будет по-прежнему спортклуб и тренер."