Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Говорить об ослаблении ограничений пока рано

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1709 тестов на вирус COVID-19, из которых 1,7% процента, то есть 29 тестов показали положительный результат. За последние сутки от вируса COVID-19 скончались три человека: в Ида-Вируской центральной больнице — 79-летняя женщина, в Курессаареской больнице — 81-летний мужчина и в Пярнуской больнице — 65-летний мужчина. Кроме того, выяснилось, что 10 апреля с различными сопутствующими заболеваниями скончался 83-летний мужчина, тест на коронавирус которого оказался положительным. Всего в Эстонии от COVID-19 скончались 35 человек.

Решение о проведении массового тестирования на коронавирус принято. Как это будет происходить? Подробности предстоящей массовой проверки разъяснил в студии Rus.Postimees доктор Аркадий Попов, руководитель кризисного штаба Департамента здоровья.

Входящая в созданную при Госканцелярии плановую стратегическую группу по выходу из чрезвычайной ситуации вице-канцлер по вопросам здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе сказала, что о смягчении ограничений можно будет говорить, когда число зараженных Covid-19 сделается стабильным, но что еще важнее, стабилизируется и начнет показывать признаки снижения количество нуждающихся в больничном лечении людей.

В понедельник в группе «Кохтла-Ярве - Город и Люди» в Facebook появилась информация, что председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова, у которой 2 апреля был диагностирован коронавирус, ходит по магазинам, несмотря на требование самоизоляции.

На состоявшейся сегодня пресс-конференции глава Больничной кассы сообщил, что больничные начнут оплачивать, как только появится законное основание.

Исследование немецкого вирусолога Хендрика Стрика и возникшие в связи с ним вопросы в Postimees комментирует младший научный сотрудник отделения иммунологии института биомедицины и трансплантологии Тартуского университета Марина Шунина.

Примерно у двух третей госпитализированных пациентов с новым коронавирусом его выявляют только в больнице.

Мировая экономика трещит по швам

В МВФ сообщили, что из-за коронавируса мировая экономика в этом году сократится на 3%.

В Латвии в сфере грузоперевозок сложилась катастрофическая ситуация - перевозчики сегодня переживают намного более серьезный кризис, чем в 2008 году, рассказал в интервью агентству LETA председатель правления ассоциации Latvijas auto Александр Поцилуйко.

Начиная с сегодняшнего дня в Таллинне сокращается время работы уличного освещения – по вечерам фонари будут включать немного позже, а по утрам, соответственно, выключать несколько раньше.

Министерство экономики и коммуникаций (MKM) в сотрудничестве с Kredex и Фондом развития предпринимательства (EAS) разработало пакет помощи в объеме 25 млн евро для поддержки туристического сектора.

Коронавирус погружает мир в худший кризис со времен Великой депрессии. И это оптимистичный прогноз.

События в Эстонии и в мире

Сегодня стало известно, что очередная европейская страна начала ослаблять ограничительные меры.

27 марта в розыгрыше Eurojackpot выиграл на уровне 5+1 один счастливчик из Эстонии выиграл 659 116,20 евро. Победительница рассказала, что из-за чрезвычайного положения ее сократили, муж также без работы, поэтому выигрыш оказался для них весьма своевременным.

Американские военные продолжают проверять версию об искусственном происхождении нового коронавируса. Об этом во вторник на брифинге в Пентагоне заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Встречающиеся в Латвии вирусы Covid-19 прибыли из таких стран как Китай, Бельгия, Франция и Великобритания, но в местном генетическом коде открыто и несколько уникальных мутаций, о которых пока не сообщалось нигде в мире, выяснили ученые Латвийского биомедицинского центра исследований, исследовавшие встречаемые в Латвии геномы SARS-CoV-2.

Генсек ООН предупредил о мировой эпидемии дезинформации, сопровождающей пандемию коронавируса.

Суд приговорил обвиняемую в крупномасштабной подделке документов к длительному тюремному сроку.

В Швеции число умерших от коронавируса вчера превысило 1000 человек. Высокий показатель смертности вновь заставил обратить внимание на решение шведов не вводить жестких ограничений на передвижение.