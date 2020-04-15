Разработан пакет помощи на 25 млн евро для поддержки туристического сектора

Туристические компании смогут получить от Kredex гарантию кредита на выгодных условиях, кроме того, предоставляющие туристические услуги мелкие и средние туристические компании и микрокомпании смогут обратиться за пособием непосредственно в EAS, сообщило в среду MKM.

«С начала кризиса туристический сектор был одним из пострадавших в наибольших объемах и темпах, а в некоторых случаях оборот предприятий упал до нуля. Поэтому государственная поддержка имеет решающее значение для нашего туристического бизнеса, чтобы противостоять ситуации до нормализации положения», - сообщил в пресс-релизе министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару.

Через Kredex Минэкономики будет предлагать выгодные кредитные продукты крупным туристическим компаниям. В ближайшие недели Kredex начнет предлагать на самых льготных условиях исключительное поручительство по новым кредитам предпринимателям, работающим в сфере размещения и питания, а также туристическим агентствам и туроператорам.

Целью поручительства является предоставление новых оборотных и инвестиционных кредитов компаниям в секторе размещения и общественного питания, а также туристическим агентствам и туроператорам для преодоления временных трудностей, вызванных вспышкой COVID-19. Ппоручительство может гарантировать обязательства предпринимателя, вытекающие из договора займа и лизинга.

Кроме того, Министерство экономики через EAS будет оказывать прямую поддержку малым и средним туристическим предприятиям и микропредприятиям, оказывающим туристические услуги. Объем кризисной поддержки туризма составляет 25 млн евро, а размер поддержки на одну компанию варьируется от 2000 до 60000 евро, в зависимости от сферы деятельности компании, размера, потери оборота и потребностей на преодоление кризисного периода.

Для поддержки туристических компаний, работающих на находящихся под карантином островах, из 25 млн помощи туристическим компаниям на Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и Мании выделено по 1 млн евро. Отдельно 1 млн евро был также предоставлен туристическим компаниям, работающим в Ида-Вирумаа.

Субсидии, предназначенные работающих как на островах, так и в Ида-Вирумаа компаниям, напрямую не ограничиваются предоставленными им суммами. Если регион получает заявки на сумму более 1 млн евро, остальные заявки подаются на той же основе, что и другие заявители из других регионов.

Как отметил Кару, меры Kredex и EAS разработаны, но для их реализации еще требуется Европейской комиссии и правительства республики.

«Мы понимаем обоснованное желание предпринимателей быстро получить субсидии, но сначала требуется разрешение на государственную помощь от Европейской комиссии, которое EAS и Kredex, по мнению Министерства финансов, поступит на этой неделе. Затем в конце апреля правительство примет окончательное решение по направлениям и ставкам",- сказал Кару.

Точные критерии и условия ходатайства будут названы Kredex и EAS тогда, когда правительство утвердит пакет помощи.