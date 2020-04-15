Ср, 15.04.2020
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  • Разработан пакет помощи на 25 млн евро для поддержки туристического сектора

Разработан пакет помощи на 25 млн евро для поддержки туристического сектора

Многие китайские туристы узнали об эпидемии, уже находясь за рубежом.

ФОТО: Наталья Сааль

Министерство экономики и коммуникаций (MKM) в сотрудничестве с Kredex и Целевым фондом развития предпринимательства (EAS) разработало пакет помощи в объеме 25 млн евро для поддержки туристического сектора.

Туристические компании смогут получить от Kredex гарантию кредита на выгодных условиях, кроме того, предоставляющие туристические услуги мелкие и средние туристические компании и микрокомпании смогут обратиться за пособием непосредственно в EAS, сообщило в среду MKM. 

«С начала кризиса туристический сектор был одним из пострадавших в наибольших объемах и темпах, а в некоторых случаях оборот предприятий упал до нуля. Поэтому государственная поддержка имеет решающее значение для нашего туристического бизнеса, чтобы противостоять ситуации до нормализации положения», - сообщил в пресс-релизе министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару.

Через Kredex Минэкономики будет предлагать выгодные кредитные продукты крупным туристическим компаниям. В ближайшие недели Kredex начнет предлагать на самых льготных условиях исключительное поручительство по новым кредитам предпринимателям, работающим в сфере размещения и питания, а также туристическим агентствам и туроператорам.

Целью поручительства является предоставление новых оборотных и инвестиционных кредитов компаниям в секторе размещения и общественного питания, а также туристическим агентствам и туроператорам для преодоления временных трудностей, вызванных вспышкой COVID-19. Ппоручительство может гарантировать обязательства предпринимателя, вытекающие из договора займа и лизинга.

Кроме того, Министерство экономики через EAS будет оказывать прямую поддержку малым и средним туристическим предприятиям и микропредприятиям, оказывающим туристические услуги. Объем кризисной поддержки туризма составляет 25 млн евро, а размер поддержки на одну компанию варьируется от 2000 до 60000 евро, в зависимости от сферы деятельности компании, размера, потери оборота и потребностей на преодоление кризисного периода. 

Для поддержки туристических компаний, работающих на находящихся под карантином островах, из 25 млн помощи туристическим компаниям на Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и Мании выделено по 1 млн евро. Отдельно 1 млн евро был также предоставлен туристическим компаниям, работающим в Ида-Вирумаа.

Субсидии, предназначенные работающих как на островах, так и в Ида-Вирумаа компаниям, напрямую не ограничиваются предоставленными им суммами. Если регион получает заявки на сумму более 1 млн евро, остальные заявки подаются на той же основе, что и другие заявители из других регионов. 

Как отметил Кару, меры Kredex и EAS  разработаны, но для их реализации еще требуется Европейской комиссии и правительства республики.

«Мы понимаем обоснованное желание предпринимателей быстро получить субсидии, но сначала требуется разрешение на государственную помощь от Европейской комиссии, которое EAS и Kredex, по мнению Министерства финансов, поступит на этой неделе. Затем в конце апреля правительство примет окончательное решение по направлениям и ставкам",- сказал Кару. 

Точные критерии и условия ходатайства будут названы Kredex и EAS тогда, когда правительство утвердит пакет помощи.

Кроме того, туристические компании в зависимости от профиля могут также получать другие виды поддержки EAS, Фонда развития сельских регионов и Кассы по безработице. 

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