Ученые: SARS-CoV-2 может стать сезонным

Статью «Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period», опубликованную в журнале Science, проанализировали профессор Института биомедицины ТУ Ээро Вазар и Урмас Сийгур из Института клинической медицины.

«После первой пандемической волны, SARS-CoV-2 может последовать за своим генетическим родственником SARS-CoV-1 и ликвидироваться после короткой, но интенсивной вспышки, хотя такой сценарий все же видится маловероятным. Дальнейшее течение SARS-CoV-2 скорее может напоминать пандемический грипп, который после первой глобальной волны стал сезонным. Такой сценарий был у некоторых известных коронавирусов животного происхождения, например, в случае первого человеческого коронавируса OC43. Ключевым вопросом при определении этих двух сценариев является разработка эффективного и последовательного решения вмешательства.

Американские ученые на основе данных о сезонности, иммунитете и формировании перекрестного иммунитета к бетакоронавирусам OC43 ja HKU1 составили модель распространения SARS-CoV-2. Согласно данной модели прогнозируется, что после первой, весьма серьезной волны последуют повторные зимние вспышки SARS-CoV-2. При отсутствии других методов вмешательства показателем эффективности социального дистанцирования является то, что это позволяет избежать превышения возможностей интенсивной терапии больниц. Во избежание этого может потребоваться долгосрочное или переменное социальное дистанцирование до 2022 года.

Дополнительные методы вмешательства, в том числе увеличение мощностей интенсивной терапии и эффективные лекарства улучши ли бы успешность периодического дистанцирования и возникновение коллективного иммунитета. Для определения масштабов и продолжительности иммунитета на SARS-CoV-2 крайне необходимы долгосрочные серологические исследования. Даже в случае явного исчезновения вируса необходимо сохранять бдительность, поскольку восстановление заражения возможно уже в 2024 году».