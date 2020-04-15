Полезно: как могут помочь садоводам пластиковые бутылки и упаковки от сока

Контейнерные сады набирают популярность, пишет Houzz. Однако для больших ящиков нужно много посадочного грунта, что делает их тяжелыми для перемещения и к тому же предполагает большие затраты на землю.
Ниже - лайфхак от профессионалов для тех, кому тяжело передвигать садовые контейнеры с растениями.
Используйте простой и остроумный прием, добавив на дно больших контейнеров легкий наполнитель, и вы сэкономите деньги на почве, облегчите контейнеры и поможете растениям.
Зачем использовать дополнительный наполнитель?
Это может показаться нелогичным, но уменьшение количества почвы в контейнере фактически улучшает рост растений, помогая регулировать влажность почвы. Небольшое растение, помещенное в глубокий контейнер с грунтом, не может дотянуть свои корни до дна, чтобы взять воду. А избыток воды может накапливаться на дне горшка, образуя мокрое основание, которое создает нездоровую среду.
Используйте пустые тетра-паки от молока, пластиковые бутылки от напитков или другие легкие наполнители — ими можно частично заполнить большие и средние контейнеры, облегчая вес и создавая лучшие условия для роста растений.
Как использовать наполнитель?
- Осмотрите контейнер и убедитесь, что в нем есть дренажные отверстия, а при необходимости просверлите их.
- Подготовьте растения и обратите внимание на глубину прорастания в грунт, которая необходима им для нормального роста.
- Соберите материалы для заполнения, прикрутите крышки к бутылкам или банкам, закройте крышки картонных коробок от молока, чтобы они не заполнялись водой и почвой.
- Положите наполнитель на дно контейнера, не закрывая дренажных отверстий.
- Укройте наполнитель из бутылок или коробок от молока свежим грунтом.
- Высадите выбранные растения в контейнер, при необходимости добавив вокруг корневого шара больше посадочного грунта.
- Хорошо поливайте контейнер и продолжайте поливать в соответствии с типом растения.
Лучшие наполнители:
- пустые коробки от молока,
- пустые пластиковые бутылки от молока, воды, напитков,
- транспортировочные пластиковые горшки от рассады, перевернутые вверх дном,
- пластиковые пакеты,
- пустые упаковки из пенополистирола - контейнеры от яиц, например.
Избегайте пластика с маркировкой BPA, если контейнеры стоят на солнце в теплом климате или в них растут съедобные растения. В этих случаях используйте в качестве наполнителя молочные коробки или, если вес контейнера не является проблемой, стеклянные бутылки, банки, перевернутые горшки.
Глубина посадки: количество почвы в контейнере зависит от типа растения и глубины роста корней.
30 см — для однолетников,
30–45 см — для многолетников,
45–60 см — для кустарников,
60–90 см — для небольших деревьев.
Еще более подробные рекомендации находятся ЗДЕСЬ.