Полезно: как могут помочь садоводам пластиковые бутылки и упаковки от сока

Ниже - лайфхак от профессионалов для тех, кому тяжело передвигать садовые контейнеры с растениями.

Используйте простой и остроумный прием, добавив на дно больших контейнеров легкий наполнитель, и вы сэкономите деньги на почве, облегчите контейнеры и поможете растениям.

Зачем использовать дополнительный наполнитель?

Это может показаться нелогичным, но уменьшение количества почвы в контейнере фактически улучшает рост растений, помогая регулировать влажность почвы. Небольшое растение, помещенное в глубокий контейнер с грунтом, не может дотянуть свои корни до дна, чтобы взять воду. А избыток воды может накапливаться на дне горшка, образуя мокрое основание, которое создает нездоровую среду.

Используйте пустые тетра-паки от молока, пластиковые бутылки от напитков или другие легкие наполнители — ими можно частично заполнить большие и средние контейнеры, облегчая вес и создавая лучшие условия для роста растений.

Как использовать наполнитель?

- Осмотрите контейнер и убедитесь, что в нем есть дренажные отверстия, а при необходимости просверлите их.

- Подготовьте растения и обратите внимание на глубину прорастания в грунт, которая необходима им для нормального роста.

- Соберите материалы для заполнения, прикрутите крышки к бутылкам или банкам, закройте крышки картонных коробок от молока, чтобы они не заполнялись водой и почвой.

- Положите наполнитель на дно контейнера, не закрывая дренажных отверстий.

- Укройте наполнитель из бутылок или коробок от молока свежим грунтом.

- Высадите выбранные растения в контейнер, при необходимости добавив вокруг корневого шара больше посадочного грунта.

- Хорошо поливайте контейнер и продолжайте поливать в соответствии с типом растения.

Лучшие наполнители: пустые коробки от молока,

пустые пластиковые бутылки от молока, воды, напитков,

транспортировочные пластиковые горшки от рассады, перевернутые вверх дном,

пластиковые пакеты,

пустые упаковки из пенополистирола - контейнеры от яиц, например.

Избегайте пластика с маркировкой BPA, если контейнеры стоят на солнце в теплом климате или в них растут съедобные растения. В этих случаях используйте в качестве наполнителя молочные коробки или, если вес контейнера не является проблемой, стеклянные бутылки, банки, перевернутые горшки.

Глубина посадки: количество почвы в контейнере зависит от типа растения и глубины роста корней.

30 см — для однолетников,

30–45 см — для многолетников,

45–60 см — для кустарников,

60–90 см — для небольших деревьев.