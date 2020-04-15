Министерство образования: не все вернутся в школу после 15 мая, выпускные вечера в этом году отменяются

Министерство сообщило об окончании учебного года следующее:

Предпочтением для возвращения к обычному обучению является обеспечение безопасности учеников. Ребенка можно отпустить в школу только в том случае, если для него нет никакой угрозы. До этого должно появиться основанное на науке заявление экспертов о том, что это позволяет ситуация в стране.