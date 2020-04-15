Ср, 15.04.2020
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  • Министерство образования: не все вернутся в школу после 15 мая, выпускные вечера в этом году отменяются

Министерство образования: не все вернутся в школу после 15 мая, выпускные вечера в этом году отменяются

Школа. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Если эпидемия Covid-19 отступит, после 15 мая в школах начнется переходный период, когда контактное обучение станет скорее исключением, предназначенным, прежде всего, для выпускников и учеников, нуждающихся в поддержке. Не всем ученикам, конечно, придется идти в школу, при необходимости можно продолжить дистанционное обучение, сообщило Министерство образования и науки.

Министерство сообщило об окончании учебного года следующее:

Предпочтением для возвращения к обычному обучению является обеспечение безопасности учеников. Ребенка можно отпустить в школу только в том случае, если для него нет никакой угрозы. До этого должно появиться основанное на науке заявление экспертов о том, что это позволяет ситуация в стране.

Если условия позволяют, то:

  • учебная работа в школах в форме дистанционного обучения продлится до 15 мая;
  • после 15 мая не у всех учеников возникнет обязанность идти в школу;
  • после 15 мая контактное обучение будет проходить индивидуально, или в группах по 10 человек, что не исключает продолжения дистанционного обучения, если в этом будет потребность.

После 15 мая начинается переходный период, в ходе которого можно:

  • оценивать посвященность ученика учебному процессу во время дистанционного обучения;
  • при необходимости помогать ученикам, которым дистанционное обучение не очень подошло.
  • организовывать проектное обучение (чтение, исследования, решение проблем, требующих испытаний);
  • проводить развивающие беседы;
  • подводить итоги учебного года;
  • готовиться к экзаменам.

Проходящее после 15 мая контактное обучение в школах скорее является исключением и, прежде всего, предназначено:

  • для выпускников 12 классов;
  • для выпускников 9 классов, которым нужно пройти испытания для поступления в гимназии;
  • для учеников, нуждающихся в дополнительной поддержке, которым дистанционное обучение не принесло желаемого результата.

В этом учебном году должны быть отменены все крупные мероприятия (экскурсии, выпускные вечера, межшкольные соревнования и так далее).

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