Министерство образования: не все вернутся в школу после 15 мая, выпускные вечера в этом году отменяются

Если эпидемия Covid-19 отступит, после 15 мая в школах начнется переходный период, когда контактное обучение станет скорее исключением, предназначенным, прежде всего, для выпускников и учеников, нуждающихся в поддержке. Не всем ученикам, конечно, придется идти в школу, при необходимости можно продолжить дистанционное обучение, сообщило Министерство образования и науки.
Министерство сообщило об окончании учебного года следующее:
Предпочтением для возвращения к обычному обучению является обеспечение безопасности учеников. Ребенка можно отпустить в школу только в том случае, если для него нет никакой угрозы. До этого должно появиться основанное на науке заявление экспертов о том, что это позволяет ситуация в стране.
Если условия позволяют, то:
- учебная работа в школах в форме дистанционного обучения продлится до 15 мая;
- после 15 мая не у всех учеников возникнет обязанность идти в школу;
- после 15 мая контактное обучение будет проходить индивидуально, или в группах по 10 человек, что не исключает продолжения дистанционного обучения, если в этом будет потребность.
После 15 мая начинается переходный период, в ходе которого можно:
- оценивать посвященность ученика учебному процессу во время дистанционного обучения;
- при необходимости помогать ученикам, которым дистанционное обучение не очень подошло.
- организовывать проектное обучение (чтение, исследования, решение проблем, требующих испытаний);
- проводить развивающие беседы;
- подводить итоги учебного года;
- готовиться к экзаменам.
Проходящее после 15 мая контактное обучение в школах скорее является исключением и, прежде всего, предназначено:
- для выпускников 12 классов;
- для выпускников 9 классов, которым нужно пройти испытания для поступления в гимназии;
- для учеников, нуждающихся в дополнительной поддержке, которым дистанционное обучение не принесло желаемого результата.
В этом учебном году должны быть отменены все крупные мероприятия (экскурсии, выпускные вечера, межшкольные соревнования и так далее).