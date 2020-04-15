Эстония поддержит Испанию и Италию 60 000 масок

«Эстония решила поддержать Италию и Испанию различными масками, также завтра правительство должно обсудить и возможность финансовой поддержки двух государств», - цитирует Postimees Юри Ратаса.

По его словам в Италию отправится 25 000 хирургических и 5000 FFP2 масок. То же самое относится и к Испании.

«Если говорит о сегодняшней ситуации в Эстонии, то ношение масок - очень правильное решение. Это должно стать социальной нормой в обществе, поскольку так мы защищаем себя и окружающих», - произнес Ратас.

На слова Ратаса отреагировал оппозиционер Юрген Лиги, который указал на то, что правительство не устанавливает социальных норм. «Соцсети гудят, что министр из вашей партии говорит, что маски не должны носить все, поскольку их не хватает, с другой стороны, мы отдаем маски союзникам», - сказал на инфочасе Лиги.