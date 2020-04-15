Ср, 15.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В наркотическом опьянении и без прав: в Германии задержан водитель из Эстонии

В наркотическом опьянении и без прав: в Германии задержан водитель из Эстонии

Фото иллюстративное.

ФОТО: ANDREAS GEBERT/REUTERS

Полиция во вторник утром задержала в Германии автомобиль с эстонскими номерами, водитель которого был в состоянии наркотического опьянения и без прав.

Полиция остановила в немецком городе Айнбек в 9.50 в ходе рутинной проверки автомобиль из Эстонии, в котором были водитель и двое пассажиров. Во время беседы с 28-летним водителем, который родом из Эстонии, у полицейского возникло подозрение, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Сделанный на месте быстрый тест подтвердил подозрение, пишет Postimees со ссылкой на местную полицию.

Полицейские доставили задержанного в больницу, где у него взяли на экспертизу кровь. Также выяснилось, что у него нет действующих водительских прав.

Полиция начала в его отношении производство.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ