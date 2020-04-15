В наркотическом опьянении и без прав: в Германии задержан водитель из Эстонии

Полиция остановила в немецком городе Айнбек в 9.50 в ходе рутинной проверки автомобиль из Эстонии, в котором были водитель и двое пассажиров. Во время беседы с 28-летним водителем, который родом из Эстонии, у полицейского возникло подозрение, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Сделанный на месте быстрый тест подтвердил подозрение, пишет Postimees со ссылкой на местную полицию.