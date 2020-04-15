Преподаватель ТУ требует от бывшего студента денежную компенсацию за анонимную критику

Во вторник вечером тележурналист ERR и выпускник Тартуского университета Хенри-Лаур Аллик опубликовал в социальной сети детальное описание того, как один из его бывших преподавателей пытается получить с него 2000 евро за анонимную критику в электронной среде учебного заведения. Не исключено, что это беспрецедентное противостояние приведет в ближайшее время к судебному процессу, пишет Tartu Postimees.
Аллик сообщил, что ситуация дошла до того, что он больше не может вести спор в пределах Тартуского университета. Утверждается, что его бывшая преподавательница Эне Селарт вместе со своим адвокатом Иво Калласом пытались востребовать с него в качестве внесудебного компромисса возмещение убытков за то, что пару лет назад Аллик написал в информационной системе обучения университета анонимный комментарий оскорбительного характера в блоке обратной связи предмета Селарт «История эстонской журналистики».
«Точнее они требуют, чтобы я пожертвовал 2144 евро в Эстонский центр по правам человека», - пояснил Аллик. Он добавил, что будучи молодым журналистом, ему неоткуда взять такую сумму, поэтому он отказался платить. Затем Селарт пообещала подать иск в суд.
Сегодня Каллас, адвокат Селарт, подтвердил, что они действительно собираются обратиться в суд. «Особенно после такого заявления», - пояснил он. В то же время Каллас отказался более подробно комментировать этот случай в прессе и заявил, что его клиентка также не намерена этого делать.
Аллик добавил, что в письме, присланном ему седьмого апреля, Каллас сказал, что ни он, ни Селарт не имеют ничего против обнародования произошедшего, напротив, в этом случае широкая общественность и эстонская пресса узнают о его поведении.
Обязательная обратная связь
Согласно описанию Аллика, эти события произошли в 2017/2018 учебном году во втором семестре, когда он был студентом второго курса факультета журналистики и изучал предмет «История эстонской журналистики». В конце курса он получил оценку «B», что значит - очень хорошо. Однако, по словам Аллика, полученный в ходе курса опыт был удивительным и совсем не приятным.
«Из недели в неделю, по моей оценке, происходила словесная стигматизация и унижение студентов. Лектор отказался от своих обещаний, нарушил хорошую преподавательскую практику университета и презирал нас как курс», - рассказал Аллик.
В Тартуском университете каждый, кто проходит учебную программу бакалавриата, должен в дигитальной форме оценить по меньшей мере четыре пройденных предмета. В то же время университет обещал, что ответы останутся анонимными для преподавателей. Таким образом, студенты привыкли делиться честной, по их мнению, информацией, которая могла бы быть полезна будущим студентам. Описываются преподаватели, характер и объем домашних работ, правила соблюдения сроков, также делятся другой важной информацией.
«Все ответы сохраняются в неперсонализированной форме, поэтому преподаватель или руководитель структурного подразделения не может связать этот ответ с конкретным человеком», - говорится на веб-сайте университета. Однако случай Аллика показывает, что имя прокомментировавшего можно выяснить.
«Если бы я знал, что автора критической обратной связи на самом деле можно легко установить, а позднее - требовать деньги и атаковать, я бы просто оставил поля в форме обратной связи пустыми», - сказал Аллик. Он отметил, что адвокат учебного отдела недавно подтвердил ему по электронной почте, что анонимность того, кто дает обратную связь, на самом деле не является абсолютной и это лишь первоначальная конфиденциальность. «Таким образом, информация на сайте университета явно вводит студентов в заблуждение», - отметил выпускник.
По возможности честно
В то же время Аллик признал, что действительно невежливо выразился в своем посте о Селарт, потому что поведение преподавательницы было для него неприемлемым. «Когда в мае 2018 года пришло время дать в ÕIS в обязательном порядке обратную связь о пройденных в этом семестре курсах, я дал отзыв настолько честно, насколько мог в тот момент», - написал он.
В частности, Аллик назвал Селарт монголом и заявил, что в учебной программе журналистики она была преподавателем с самым монголоидным поведением. «Теперь, когда я четко произнес это сам, моя бывшая преподавательницы Эне Селарт и ее адвокат Иво Каллас больше не могут угрожать мне "разоблачением моего неподходящего поведения"», - сообщил Аллик на этой неделе.
Нынешний тележурналист уточнил, что слово «монгол» оказалось в его лексиконе после пройденной до учебы в университете службы в Силах обороны. «Этими словами я также описывал себя, когда делал что-то некомпетентное», - сказал Аллик, поспешив добавить, что на самом деле он не расист и не ненавидит народ Монголии.
По словам Аллика, вышеупомянутые жаргонные слова неизбежно укоренились в его повседневном языке в Силах обороны, но за эти годы он прекратил их использовать. «Действительно, будучи молодым студентом я действовал неадекватно и сожалел о том, что было сказано, но теперь стоит единственный вопрос: сколько, по мнению суда, это выражение будет мне стоить», - сказал он.
Требование назвать имя
Как Селарт получила право узнать имя анонимного комментатора? Ответ прост: постановление суда. Это постановление вынес Тартуский уездный суд университету по ходатайству адвоката Селарт 24 января этого года.
Аллика об этом не посчитал нужным известить ни университет, ни суд, ни представитель Селарт. «Я узнал об этом только 6 марта, когда в моем почтовом ящике оказалось письмо адвоката с требованием выплатить 2144 евро с десятидневным сроком оплаты. Теперь на фоне чрезвычайной ситуации и экономического спада, было решено сделать скидку, последнее требование составляет 1900 евро», - сказал Аллик.
По словам Аллика, глава Института обществоведения Маргит Келлер инициировала примирительное производство, которое должно было быть проведено академическим секретарем, но этого не произошло, потому что в стране было объявлено чрезвычайное положение, которое исключало прямой контакт между людьми. Поэтому Аллик не согласился немедленно вступить в прямые переговоры.
Однако адвокат Селарт истолковал соблюдение правил чрезвычайной ситуации как неявку, и не согласился договориться о новом времени, когда ситуация нормализуется. «Адвокат преподавателя даже не считает необходимым вмешательство университета и утверждает, что университет вообще не является участником этой истории», - заявил Аллик.
Tartu Postimees попросил прокомментировать произошедшее руководителя по коммуникациям Тартуского университета Вийвику-Эльянд Кярб, но она утверждает, что подготовка ответа занимает много времени, потому что они получили более 40 вопросов на эту тему из различных публикаций в прессе. Ответ будет добавлен в статью при первой возможности.