Преподаватель ТУ требует от бывшего студента денежную компенсацию за анонимную критику

Аллик сообщил, что ситуация дошла до того, что он больше не может вести спор в пределах Тартуского университета. Утверждается, что его бывшая преподавательница Эне Селарт вместе со своим адвокатом Иво Калласом пытались востребовать с него в качестве внесудебного компромисса возмещение убытков за то, что пару лет назад Аллик написал в информационной системе обучения университета анонимный комментарий оскорбительного характера в блоке обратной связи предмета Селарт «История эстонской журналистики».

«Точнее они требуют, чтобы я пожертвовал 2144 евро в Эстонский центр по правам человека», - пояснил Аллик. Он добавил, что будучи молодым журналистом, ему неоткуда взять такую сумму, поэтому он отказался платить. Затем Селарт пообещала подать иск в суд.

Эне Селарт. ФОТО: Erakogu

Сегодня Каллас, адвокат Селарт, подтвердил, что они действительно собираются обратиться в суд. «Особенно после такого заявления», - пояснил он. В то же время Каллас отказался более подробно комментировать этот случай в прессе и заявил, что его клиентка также не намерена этого делать.

Аллик добавил, что в письме, присланном ему седьмого апреля, Каллас сказал, что ни он, ни Селарт не имеют ничего против обнародования произошедшего, напротив, в этом случае широкая общественность и эстонская пресса узнают о его поведении.

Обязательная обратная связь

Согласно описанию Аллика, эти события произошли в 2017/2018 учебном году во втором семестре, когда он был студентом второго курса факультета журналистики и изучал предмет «История эстонской журналистики». В конце курса он получил оценку «B», что значит - очень хорошо. Однако, по словам Аллика, полученный в ходе курса опыт был удивительным и совсем не приятным.

«Из недели в неделю, по моей оценке, происходила словесная стигматизация и унижение студентов. Лектор отказался от своих обещаний, нарушил хорошую преподавательскую практику университета и презирал нас как курс», - рассказал Аллик.

В Тартуском университете каждый, кто проходит учебную программу бакалавриата, должен в дигитальной форме оценить по меньшей мере четыре пройденных предмета. В то же время университет обещал, что ответы останутся анонимными для преподавателей. Таким образом, студенты привыкли делиться честной, по их мнению, информацией, которая могла бы быть полезна будущим студентам. Описываются преподаватели, характер и объем домашних работ, правила соблюдения сроков, также делятся другой важной информацией.

«Все ответы сохраняются в неперсонализированной форме, поэтому преподаватель или руководитель структурного подразделения не может связать этот ответ с конкретным человеком», - говорится на веб-сайте университета. Однако случай Аллика показывает, что имя прокомментировавшего можно выяснить.