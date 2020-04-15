Ср, 15.04.2020
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Таллиннский отель заявил о готовности работать в качестве больницы

Отель. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В Министерство социальных дел обратились представители отеля Pirita Marina Hotel & Spa, которые предлагают свои помещения на случай, если в больницах станет недостаточно мест и увеличится число нуждающихся в карантине людей.

Управляющий отелем Янек Алексейчик заявил, что отель можно реорганизовать в больницу или место для тестирования, передает Rus.ERR.

«Отель уникален, так как состоит из восьми изолированных друг от друга блоков, расположенных на трех этажах и имеющих разные входы», – отметил Алексейчик. Кроме того, в отеле есть две отдельных медицинских комнаты, которые также можно было бы задействовать.

По словам вице-канцлера по вопросам здравоохранения Министерства социальных дел Марис Йессе, в настоящий момент сектору здравоохранения не нужно прибегать к посторонним возможностям размещения, так как эпидемию удается держать под контролем.

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