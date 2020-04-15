Таллиннский отель заявил о готовности работать в качестве больницы

В Министерство социальных дел обратились представители отеля Pirita Marina Hotel & Spa, которые предлагают свои помещения на случай, если в больницах станет недостаточно мест и увеличится число нуждающихся в карантине людей.
Управляющий отелем Янек Алексейчик заявил, что отель можно реорганизовать в больницу или место для тестирования, передает Rus.ERR.
«Отель уникален, так как состоит из восьми изолированных друг от друга блоков, расположенных на трех этажах и имеющих разные входы», – отметил Алексейчик. Кроме того, в отеле есть две отдельных медицинских комнаты, которые также можно было бы задействовать.
По словам вице-канцлера по вопросам здравоохранения Министерства социальных дел Марис Йессе, в настоящий момент сектору здравоохранения не нужно прибегать к посторонним возможностям размещения, так как эпидемию удается держать под контролем.