Таллиннский отель заявил о готовности работать в качестве больницы

Управляющий отелем Янек Алексейчик заявил, что отель можно реорганизовать в больницу или место для тестирования, передает Rus.ERR .

«Отель уникален, так как состоит из восьми изолированных друг от друга блоков, расположенных на трех этажах и имеющих разные входы», – отметил Алексейчик. Кроме того, в отеле есть две отдельных медицинских комнаты, которые также можно было бы задействовать.