Пандемия - не препятствие: самый богатый человек в мире стал еще богаче

Во вторник акции компании выросли в цене на 5% и достигли рекордно высокого уровня.

В целом с начала года стоимость акций выросла почти на 25%.

Как подсчитало издание Bloomberg, стоимость активов Безоса с начала этого года выросла на 24 миллиарда долларов - до 138,5 миллиардов долларов.

Спрос на услуги Amazon показал резкий рост, так как в связи с распространением коронавируса люди вынуждены сидеть дома.