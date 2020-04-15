Maxima применяет очередные меры для борьбы с очередями в магазинах

По словам генерального директора MAXIMA Eesti Эдвинаса Волкаса, для компании важно предоставить людям возможность совершать свои ежедневные покупки безопасно и удобно, поэтому были предприняты различные меры для уменьшения очередей и количества посетителей в магазинах.

«Мы увеличим часы работы почти всех магазинов, поскольку увидели, что количество посетителей в этих магазинах скачкообразно растет в последний час открытия. Для нас важно, чтобы каждый нашел возможность совершать покупки и делать это в безопасных условиях в удобное для них время, пояснил Эдвинас Волкас. – Кроме того, мы постоянно следим за очередями к кассам и сокращаем количество корзин и тележек, чтобы еще больше держать под контролем число находящихся в магазине клиентов».

На прошлой неделе Maxima в Таллинне и Нарве продлила часы работы шести магазинов Maxima XX с 9:00 до 23:00, а таллиннские магазины Maxima XXX в Хааберсти и на Линнамяэ стали работать круглосуточно.

«Мы убеждены, что принятые меры еще больше повысят надежность и безопасность в магазине, но также есть и большая просьба к покупателям – мы просим не посещать магазин с симптомами болезни, потому что только сообща можно снизить риск заражения как для сотрудников, так и для покупателей в продуктовых магазинах, что необходимо всем нам, чтобы пережить трудное время», – сказал Эдвинас Волкас.

Магазины в Кивиыли, Кохтла-Ярве, Тамсалу и Пайде по-прежнему открыты с 9.00 до 21.00.

В магазинах Maxima были реализованы различные меры по повышению безопасности как для сотрудников, так и для покупателей:

1. Они очищают все поверхности два раза в день – в часы пик утром и после обеда, и в зонах касс самообслуживания каждые два часа

2. Дезинфекция всех тележек и корзин после каждого использования – они разделили корзины и тележки в магазинах в зависимости от того, были ли они недавно дезинфицированы или использованы.

3. Они внедрили систему контроля и отчетности в каждом магазине, чтобы обеспечить соблюдение установленных гигиенических и санитарных требований.

4. Каждое утро проверяется здоровье всех работников магазинов с помощью измерения у них температуры тела.

5. Все кассовые аппараты оснащены защитными экранами, и все сотрудники получили личные бутылки с дезинфицирующим средством.

6. Все сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с покупателями, носят защитные маски.

7. Все работники магазина должны носить одноразовые защитные маски.

8. Для посетителей установили дезинфицирующие средства в зонах входа и выхода всех магазинов и информацию о важности дезинфекции рук.

9. Перед кассами клейкой лентой установлены метки, которыми обозначено рекомендуемое расстояние между покупателями, и маркировки в местах, где люди стоят в очередях – прилавки свежего мяса и рыбы, кулинария, гриль и выпечка.

10. Отслеживаются очереди для сохранения дистанции, чтобы предотвратить очереди в кассах длиной более 5 человек, и в то же время отслеживается общее количество покупателей, посещающих магазин. В случае, если в магазине более 5 покупателей на кассе, и все кассы заняты, магазин будет закрыт на период времени, в течение которого удастся уменьшить очереди на кассе и количество покупателей в магазине.

11. Все развесные продукты, которые невозможно вымыть дома – например, различные хлебобулочные изделия, печенье, упакованы.