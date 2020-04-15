В Литве из-за коронавируса на неделю закроют город

Въезд в Неменчине будет разрешен только проживающим и работающим в этом городе, а во всех остальных случаях нужно будет иметь специальное разрешение Национального центра общественного здоровья Литвы (НЦОЗ). Выехать можно будет только тем, кто работает в других местах, и тем, кто должен это сделать по состоянию здоровья. В самом городе будет разрешено ездить на автомобилях.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис подчеркнул, что передвижение товаров и грузов ограничено не будет, однако полиция будет проводить строгий контроль мер карантинного режима в отношении жителей, а их несоблюдение будет наказуемо. Также, по его словам, будет осуществляться пристальный контроль за лицами, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции.

"Меня заверили и в том, что недостатка продуктов у жителей Неменчине точно не будет, магазинов достаточно, их работа прекращена не будет", – сказал глава правительства.

Эти меры принимаются после того, как на швейном предприятии Vilnika в Неменчине установлено около 20 случаев коронавируса. Один случай установлен и находящемся поблизости доме престарелых Senevita – дом престарелых в среду сообщил, что начинает проверять персонал и около 200 подопечных, в общей сложности это более 350 человек.