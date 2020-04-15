Ср, 15.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт

Фото: продается идеальное место для самоизоляции

Vagunelamu Tartus.

ФОТО: osta.ee

На интернет-аукционе выставлен на торги приспособленный под жилье самый настоящий вагон, предлагает портал Kodustiil. 

Размер домика - 8 x 2,8 метров. В жилище две комнаты, между которыми имеется маленькое помещение, которое раньше использовалось как кухня. Стартовая цена жилого вагона - 1600 евро.

Жилой вагон.

ФОТО: osta.ee

Изнутри вагон обит досками. Помещения требуют освежающего ремонта, но к жизни вполне пригодны.

«Пока мы строили дом, жили здесь круглогодично. Вагончик служил нам верой и правдой несколько лет, и мы надеемся, что его приобретет семья, которая будет жить в нем счастливо и радостно», - написано в объявлении.

Жилой вагон.

ФОТО: osta.ee

Жилой вагончик после покупки необходимо вывезти с участка продавца. Эти расходы должен нести покупатель. С подробностями можно ознакомиться на странице osta.ee

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