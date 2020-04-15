Фото: продается идеальное место для самоизоляции

Размер домика - 8 x 2,8 метров. В жилище две комнаты, между которыми имеется маленькое помещение, которое раньше использовалось как кухня. Стартовая цена жилого вагона - 1600 евро.

«Пока мы строили дом, жили здесь круглогодично. Вагончик служил нам верой и правдой несколько лет, и мы надеемся, что его приобретет семья, которая будет жить в нем счастливо и радостно», - написано в объявлении.