Международный рейтинг безопасных во время Covid-19 стран: смотрите, на каком месте Эстония

Эстония заняла 31-е место в рейтинге безопасных в связи с Covid-19 стран. Рейтинг создан компанией Deep Knowledge Group, в нем анализируются уровни здравоохранения и безопасности стран во время пандемии, сообщает агентство LETA.
Deep Knowledge Group создала аналитические инструменты, позволяющие проанализировать огромные объемы данных, которые генерируются во время пандемии каждый день. Анализируются данные из более чем 200 стран, в рейтинг включены 60 государств.
Самыми безопасными странами во время пандемии коронавируса признаны Израиль, Германия и Южная Корея. В свою очередь 31-е место заняла Эстония, а Латвия находится на 39-й строчке.
Страны оцениваются по 24 параметрам, которые разделены на четыре категории - качество карантина, эффективность госуправления, мониторинг и открытия, а также готовность к неотложному лечению.
Для создания рейтинга принимались во внимание и такие критерии как защита против заражения Covid-19, смертность и негативные последствия для пациентов, показатели мониторинга карантина и инфицирования, обнаружение заражений, управление, а также безопасность и стабильность в более широком понимании, в том числе и защиту от чрезвычайно негативных последствий пандемии.