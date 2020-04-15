В Эстонии коронавирус диагностирован у 89 работников здравоохранения

По данным Департамента здоровья, по состоянию на 15 апреля COVID-19 диагностирован в общей сложности у 89 работников здравоохранения, в том числе 51 – в Ляэнеском регионе, 25 — в Пыхьяском, троих – в Идаском и 10 – в Лыунаском, сообщила BNS советник отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями департамента здоровья Ирина Донченко. Среди них врачи из различных больниц, семейные врачи, стоматологи, медсестры и аптекари.

Больше всего (37) работников здравоохранения с диагнозом COVID-19 в Курессаареской больнице.

Пресс-секретарь Департамента здоровья подчеркнул, что эти 89 человек — работники здравоохранения, а не работники учреждений здравоохранения в целом.

Донченко добавила, что многие из работников здравоохранения с диагнозом COVID-19 уже выздоровели, заразились вне работы и ни одного дня не провели больными на работе или находятся в карантине из-за контактов вне рабочего места.

Поскольку крупные больницы обладают возможность тестирования на COVID-19 на месте, они сами решают, кого проверять при подозрениях на коронавирус. Департамент здоровья в таких случаях информируют о подтвержденных случаях заболевания.

Всех работников здравоохранения тестируют при подозрениях на коронавирус. Во всех больницах работают системы контроля инфекции, все сотрудники прошли подготовку и получили инструкции по защите себя и остальных.

Работники здравоохранения заражаются и выздоравливают так же, как и все остальные, кроме того, часть медицинского персонала не работает из-за карантина, отметила Донченко. Поскольку статистика постоянно меняется, департамент не передает перечень конкретных учреждений здравоохранения, в которых у сотрудников диагностирован COVID-19.