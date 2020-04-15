В Эстонии ввели ограничение на продажу парацетамола

Департамент лекарственных средств со ссылкой на распоряжение министерства сообщил на своей странице, что в условиях чрезвычайного положения возросла потребность в парацетамоле. Поскольку из-за кризиса возникли сложности с увеличением поставок из-за проблем с производством и доставкой лекарств во всем мире, в Эстонии может возникнуть дефицит парацетамола, пишет rus.err.ee.

Поэтому министерство сочло необходимым ограничить продажу лекарства в одни руки, чтобы оно было доступно в аптеках как можно большему числу людей, кто в нем нуждается.