Хроника пандемии: в Германии обсуждают меры по выходу из карантина

Согласно проекту решения, который получило в распоряжение агентство dpa, планируется разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, а также независимо от торговой площади автосалонов, книжных и веломагазинов. Среди культурных учреждений смогут открыться библиотеки, архивы, зоопарки и ботанические сады. Все они обязаны обеспечить соблюдение действующих правил гигиены и не допускать образование очередей. При соблюдении правил личной защиты и гигиены открыться смогут также парикмахерские. Кафе, бары и рестораны будут по-прежнему закрыты.