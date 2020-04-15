Ср, 15.04.2020
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Хроника пандемии: в Германии обсуждают меры по выходу из карантина

Ангела Меркель.

ФОТО: JOHN MACDOUGALL/AFP

Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель на видеоконференции в среду обсуждают возможные шаги по выходу из карантина в Германии, передает Deutsche Welle.

Согласно проекту решения, который получило в распоряжение агентство dpa, планируется разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, а также независимо от торговой площади автосалонов, книжных и веломагазинов. Среди культурных учреждений смогут открыться библиотеки, архивы, зоопарки и ботанические сады. Все они обязаны обеспечить соблюдение действующих правил гигиены и не допускать образование очередей. При соблюдении правил личной защиты и гигиены открыться смогут также парикмахерские. Кафе, бары и рестораны будут по-прежнему закрыты.

Ограничения на личные контакты граждан планируется продлить как минимум до 3 мая. В сфере образования после 4 мая планируется возобновить занятия в выпускных классах школ и последнем классе начальной школы. 

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