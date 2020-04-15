Тестирование не выявило коронавирус у работников трех крупных больниц

Советник отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Ирина Донченко сказала BNS, что Департамент здоровья проверяет по принципу случайной выборки работников здравоохранения, чтобы выявить распространенность асимптоматических случаев COVID-19. Работников учреждений здравоохранения проверяют по случайно выборке с 27 марта.

Первые три больницы, где провели тестирование — Ляэне-Таллиннская центральная больница, Ида-Таллиннская центральная больница и Северо-Эстонская региональная больница. В первой из них было взято 180 проб, а во второй и третьей по 100. «Все результаты были отрицательными», - сказала Донченко.

Дальше планируется похожим образом для выявления потенциальных асимптоматических случаев протестировать сотрудников Нарвской больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Раплаской больниц, Ярвамааской больницы, Хийумааской больницы, Вильяндиской больницы, Пылвамааской больницы, Таллиннской детской больницы, а в дальнейшем также работников Таллиннской и Тартуской скорой помощи.