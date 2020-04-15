В еще пяти городах откроют пункты для забора проб на коронавирус

С завтрашнего дня сеть начнет расширяться и к концу недели люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, смогут пройти тестирование в 13 городах. С четверга, 16 апреля, мобильные пункты для забора проб будут открыты в Пайде, Раквере и Йыгева. В пятницу возможность тестирования станет доступна также в Хаапсалу и в начале следующей недели – в Валга.

В общей сложности с сетью тестирования в Эстонии связаны работники из семи частных медицинских учреждений и трех больниц. В Таллинне и Раквере забором проб занимаются работники медицинского центра Medicum. В Тарту, Вильянди, Пярну, Хаапсалу, Пайде, Йыгева и Валга сотрудники медицинского центра Qvalitas берут пробы возле автобусов здоровья. Медицинский центр Corrigo организует тестирование в Нарве и Ида-Вируская Центральная больница – в Кохтла-Ярве. В Курессааре и Кярдла тестированием жителей занимается персонал местных больниц. Медицинский центр Fertilitas, а также Alre и Elred помогают с бригадами, которые осуществляют взятие проб на дому.

По инициативе лаборатории SYNLAB и медицинского центра Medicum, а также в тесном сотрудничестве с Министерством социальный дел и Департаментом здоровья, 19 марта была создана сеть мобильных пунктов для забора проб на коронавирус. Всего за несколько дней в семи городах Эстонии были открыты мобильные пункты, куда можно попасть на основании направления в заранее назначенное время и только на машине. У людей, не имеющих возможности приехать в мобильный пункт, пробу на коронавирус берут дома. Для этого по всей Эстонии работает девять мобильных бригад домашнего тестирования. Наибольшее количество посетителей за это время было в пунктах для забора проб в Таллинне и Тарту, где на сегодняшний день мазки из носоглотки были взяты у почти 7500 человек.

«Медицинские автобусы Qvalitas начнут брать пробы в семи городах с интервалами, например, в некоторые дни будем тестировать людей утром в Тарту, а после обеда уже в Йыгева или Валга. Либо будем работать один день в Вильянди, а на следующий – в Хаапсалу, - говорит член правления медицинского центра Qvalitas Тыну Вельт. - В общей сложности у нас берут пробы более 20 специально обученных и проверенных процедурных медсестер, а также вспомогательный персонал».

«Если до сих пор во многих уездных центрах не было возможности сдать пробы на коронавирус, то теперь с мобильными пунктами для забора проб мы можем приблизиться к людям, - говорит член правления Medicum и координатор общественного тестирования Тынис Аллик. - На прошлой неделе согласно решению Департамента здоровья и Общества семейных врачей был расширен круг людей, которые могут пройти тестирование на коронавирус, потому мы верим, что расширение сети тестирования в новые города является важным шагом».

Для тестирования: Позвоните своему семейному врачу.

Если семейный врач решит, что тестирование необходимо, то он отправит электронный заказ в лабораторию и оттуда вам позвонят, чтобы договориться о месте и времени встречи. Ждите звонка!

Возьмите с собой документ и приезжайте на машине в назначенное время и место. Сдать анализ из носоглотки в назначенное время может только человек, получивший электронное направление и на основании документа, удостоверяющего личность. Тестируют только тех людей, чьи направления отправил семейный врач в лабораторию. Просто так приходить на место не надо, тестируют только предварительно зарегистрированных людей. Собираясь на тестирование не целесообразно садиться в машину вместе с другими членами семьи.

Ждите ответ, вам позвонят! Ответы сообщат на следующий день по телефону. Ответы отправляются также в электронную среду digilugu.ee

Если ваша проба будет позитивной, то не выходите из дома, следуйте советам семейного врача, при ухудшении состояния здоровья свяжитесь со своим семейным врачом или позвоните в скорую помощь по номеру 112.