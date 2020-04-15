Путин решил помочь малому и среднему бизнесу зарплатными кредитами

Направить такую заявку можно будет в течение месяца начиная с 1 мая, однако при условии сохранения штатной численности на уровне 90% от 1 апреля. Кроме того, государственную поддержку получат только предприятия тех отраслей экономики, которые отнесены чиновниками к пострадавшим в результате пандемии коронавируса. Предложение Путина прозвучало в начале его совещания с правительством в среду.

Владимир Путин считает, что список пострадавших отраслей необходимо расширить. "В перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что у этой категории бизнеса "также хватает сейчас проблем".

Не менее 75% объема зарплатных кредитов должны быть обеспечены гарантиями Внешэкономбанка - иначе все работает неэффективно. Госгарантия нужна, чтобы банки более охотно выдавали кредиты, которые пойдут на выплату зарплат за апрель и май, а также на другие неотложные задачи, передает "Интерфакс".

Путин призвал правительство обеспечить дистанционную подачу заявлений на получение помощи без очередей и спешки в течение месяца с 1 мая. По словам президента, если компания отвечает требованиям, то выплату за апрель она должна получить с 18 мая, а средства за май поступят в июне.

Правительство также должно доработать список стратегических предприятий на основе "внятных, четких, объективных" критериев, сказал президент. "В нем должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики", - пояснил Путин, отметив, что в проект решения правительства по этому вопросу уже вошли более тысячи крупных предприятий.

По словам президента, системообразующие предприятия смогут рассчитывать на льготные кредиты, субсидируемые государством в размере ключевой ставки Центробанка. "Для этих [системообразующих] компаний... предлагаю предусмотреть новый специальный кредитный продукт: речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств", - сказал Путин. Он отметил, что "ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России, то есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки".

Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина России, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы, добавил Путин.

Регионам необходимо направить дополнительную финансовую помощь в условиях распространения коронавируса. "Предлагаю дополнительно направить регионам 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов", - сказал Путин. По его словам, у субъектов федерации должна быть возможность гибко использовать выделенные средства, передает РБК.

Кроме того, президент предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве поддержки российским авиаперевозчикам. По его словам, эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов.

В марте Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России, за исключением "Аэрофлота") оценила потери российских авиаперевозчиков после частичного закрытия авиасообщения с другими странами в 500 млн рублей в сутки. С 27 марта регулярные и чартерные рейсы в другие страны приостановлены полностью, осуществляются только перелеты для вывоза россиян из-за рубежа.