Коронавирус и уроки истории

Наш народ тогда потерял в Армавире двух великих спортсменов, 43-летнего чемпиона мира Георга Люриха (1876–1920) и еще одного такого же силача, 39-летнего Александра Аберга (1881–1920). Вольдемар Пансо пишет: «Какой кошмарный парадокс. Тот самый Люрих, который находил на каждый хват ответный хват, на каждое давление – ответное давление, оказался беззащитным перед вшами».

Именно вши распространяли тиф. Сейчас, помимо нового вируса, распространяется и грипп. Поэтому стоит перечитать строчки Пансо о распространении тифа. Сотню лет назад (1919–1920) крупная эпидемия тифа разгорелась как в Нарве, так и в Копли, Пыхья-Таллинне.

Ситуация в Копли

Самая смертельная эпидемия за последние сто лет разразилась в Эстонии в последние месяцы Эстонской освободительной войны в ноябре 1919 года. Десятки тысяч солдат и офицеров из бывшей белогвардейской Северо-Западной армии заболели тифом. Умерших было так много, что их не успевали сразу же похоронить, и обочины дорог были окаймлены трупами. Вспышка болезни переросла в эпидемию из-за оттягивания радикальных карантинных мер. Этот предостерегающий пример истории актуален и сегодня, потому что каждый упущенный момент в борьбе с болезнью стоит многих человеческих жизней.

К началу февраля 1920 года ситуация в Таллине стала более чем серьезной, поскольку тиф вспыхнул и в госпиталях Северо-западной армии в Копли – уже во второй половине января 1920 года в них насчитывалось 1500 больных тифом, многие из которых изначально поступили туда с диагнозом «грипп». Болезнь начала распространяться по всему Таллинну. Только в этот момент, когда болезнь поразила и местных жителей Таллинна, эстонское государство стало принимать решительные меры. Сейчас ясно, что в борьбе с эпидемией, по-видимому, был упущен правильный момент. Положение солдат Северо-Западной армии и беженцев, прибывших вместе с ними в Эстонию, было явно более чем катастрофическим.

Только 9 февраля 1920 года газета «Свободная страна» проинформировала жителей о мерах, принятых в Таллинне. Если до сих пор в инфекционной больнице было всего 200 коек, теперь отдел здравоохранения города решил открыть больницы, вмещающие до 600 больных.

Наконец началось проведение тщательной профилактики заболеваний. В случае тифа ключевым вопросом стала борьба со вшами как носителями болезни.

Ужасающие цифры

Тем не менее, прошел еще месяц, прежде чем борьба с тифом начала давать заметные результаты.

В марте 1920 года под руководством управления здравоохранения Эстонской армии были созданы больницы для тысяч бойцов Северо-Западной армии. Это стало возможно благодаря помощи иностранных организаций Красного Креста. Только тогда ситуация начала улучшаться. «Если в начале марта 1920 года средний уровень смертности составлял 50 человек в день, то во второй половине марта он снизился до пяти человек», – пишет историк Рейго Розенталь.

Эпидемию победили, но какой ценой. Эпидемия тифа, разразившаяся в период конца 1919 года – первых месяцев 1920 года, унесла жизни 8–12 тысяч военнослужащих Северо-Западной армии. Из 153 врачей армии заболело 132 и умерло 26 – факты говорят сами за себя.

Розенталь считает, что «вероятно, умерших во время эпидемии было не меньше, чем погибших во всех сражениях армии». Как уже упоминалось, это коснулось и эстонцев. С 1 декабря 1919 по 1 апреля 1920 года тифом заболели 4028 эстонских военнослужащих, из которых 346 умерли.

Цена оттягивания

Оттягивание принятия мер по борьбе с эпидемией в конечном итоге стоило жизней не только военных, но и мирного населения. Политик и историк Яак Валге считает, что мы должны извиниться перед этими жертвами тифа и безразличия.

Извиниться перед тысячами военнослужащих Северо-Западной армии, которые борясь за матушку Россию, на самом деле, способствовали выживанию Эстонской Республики, и которые из-за поворотов истории оказались в особенно сложной ситуации, когда в какой-то момент почувствовали себя беспомощными и вне закона. Одно из самых знаковых кладбищ жертв эпидемии того времени расположено в Пыхья-Таллинне, у кладбищенского парка Копли.