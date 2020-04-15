Галерея ⟩ Рийгикогу проголосовал за принятие дополнительного коронакризисного госбюджета

В проекте дополнительного бюджета предусмотрены средства на реализацию мер экономического характера, связанных с противостоянием пандемии коронавируса в Эстонии. Их цель — смягчить нанесенный пандемией ущерб, стимулировать экономику и ускорить выход Эстонии из кризиса.

Согласно проекту Закона о дополнительном государственном бюджете на 2020 год, в этом году номинальный дефицит правительственного сектора вместе с мерами по поддержке экономики составит 2,62 млрд евро. Влияние правительственных мер на номинальную бюджетную позицию – 1,15 млрд евро. По сравнению с бюджетом на текущий год, дополнительный бюджет сократит доход в государственный бюджет на 1,63 миллиарда евро. Общее влияние мер дополнительного бюджета на расходы государственного бюджета – 513 млн. К ним добавится применение резервных средств.