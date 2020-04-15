Галерея ⟩ В Центральную Эстонию стягивают военную технику

Сегодня после полудня ехавшим из Реопалу в Вяэтсалу людям открылась необычная картина: на обочинах дорог и окольных дорогах припарковались десятки военных машин. Сегодня начались учения, пишет Järva Teataja.
По словам офицера связи первого пехотного батальона Марины Лощиной, сегодня начались учения тылового батальона штабной поддержки первой пехотной бригады и военной полиции, целью которых является отработка навыков специалистов и создания логистических цепочек.
Лощина добавила, что учения, которые начались сегодня, являются относительно мобильными - после выполнения задачи оборудование перемещается на следующее место, чтобы тренировать профессиональные навыки солдат задней линии, военная полиция упражняется в обеспечении безопасности как при перемещении колонн, так и при передаче оборудования.
Участники учений будут в Ярвамаа и завтра. Затем учения двинутся дальше.