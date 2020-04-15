Галерея ⟩ В Центральную Эстонию стягивают военную технику

По словам офицера связи первого пехотного батальона Марины Лощиной, сегодня начались учения тылового батальона штабной поддержки первой пехотной бригады и военной полиции, целью которых является отработка навыков специалистов и создания логистических цепочек.

Лощина добавила, что учения, которые начались сегодня, являются относительно мобильными - после выполнения задачи оборудование перемещается на следующее место, чтобы тренировать профессиональные навыки солдат задней линии, военная полиция упражняется в обеспечении безопасности как при перемещении колонн, так и при передаче оборудования.