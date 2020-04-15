Сарапуу: дополнительный бюджет поможет выйти из кризиса быстрее, чем десять лет назад

По словам Сарапуу, вызванный пандемией коронавируса кризис нанес серьезный урон экономике Эстонии. «По разным оценкам, спад экономики может достигнуть восьми и более процентов. Разработанный правительством пакет мер поможет смягчить последствия кризиса и преодолеть его быстрее, чем это было сделано десять лет назад», - сказала Сарапуу.

Сарапуу подчеркнула, что пакет мер направлен в первую очередь на предприятия и их сотрудников – тех, кого сильнее всего затронул кризис. «Оборотный кредит на сумму 500 млн евро государство выделит предприятиям через государственное финансовое учреждение Kredex. Это средства сейчас крайне необходимы предприятиям. Без помощи не останутся малый бизнес и туристический сектор – им будет оказана поддержка через Фонд содействия развитию предпринимательства», - отметила Сарапуу.

Она добавила, что поскольку нынешний кризис нарушил нормальную деятельность ряда предприятий, Кассе по безработице выделено 250 млн евро, чтобы помочь фирмам сохранить рабочие места, а людям - большую часть дохода.

«Местным самоуправлениям в сумме выделено 130 дополнительных млн евро. Из них 100 млн предназначены на инвестиционную деятельность, а 30 млн – на смягчения вызванных распространением коронавируса последствий. Для поддержки сельскохозяйственных предприятий предусмотрено 200 млн евро», - сказала Сарапуу.

Глава фракции центристов добавила, что нынешнее правительство сочло необходимым и нашло ресурсы для поддержки местных самоуправлений, тогда как во время прошлого экономического кризиса доходная база самоуправлений была наоборот уменьшена.