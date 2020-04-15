Мошенники не дремлют: полиция обратилась к жителям Эстонии

Хотя с начала чрезвычайного положения в Таллинне и Харьюмаа мошенничеств зарегистрировано по сравнению с тем же периодом прошлого года в два раза меньше и большинство людей умеет распознать обман, мошенники продолжают использовать старые схемы, написала на своей странице в Facebook веб-констель Яна Фролова.
Недавно в полицию поступило заявление от 54-летнего жителя Ыйсмяэ, которому в марте предложили возможность инвестирования на рынке ценных бумаг с получением ежемесячной прибыли. Мошенники при помощи программы AnyDesk получили доступ к банковскому счету пострадавшего и перевели с его счета на мнимую торговую платформу почти 3400 евро, а также взяли на его имя заем в 3000 евро.
«Мошенники могут использовать как предлог и коронавирус. Например, от имени Департамента здоровья по телефону людям предлагали за 37 евро принять участие в исследовании на коронавирус, тест на который якобы пришлют домой. По подтверждению Департамента здоровья, они не делали по телефону ни одного такого предложения и в мире нет ни одного заслуживающего доверия теста, с помощью которого можно диагностировать коронавирус дома», - отметила Фролова.
Полиция напоминает, если что-то кажется слишком красивым, чтобы быть правдой, скорее всего это обман.
Будьте бдительны и внимательны:
- Не передавайте свои личные данные и данные кредитной карты незнакомцам
- Узнайте больше информации о звонящем и фирме, которую он представляет
- При совершении покупок из интернет-магазина, сначала прочитайте отзывы
- Убедитесь, что письмо или звонок вы получили от заслуживающего доверия источника
- Если вы стали жертвой мошенничества, сообщите об этом полиции