Мошенники не дремлют: полиция обратилась к жителям Эстонии

Недавно в полицию поступило заявление от 54-летнего жителя Ыйсмяэ, которому в марте предложили возможность инвестирования на рынке ценных бумаг с получением ежемесячной прибыли. Мошенники при помощи программы AnyDesk получили доступ к банковскому счету пострадавшего и перевели с его счета на мнимую торговую платформу почти 3400 евро, а также взяли на его имя заем в 3000 евро.

«Мошенники могут использовать как предлог и коронавирус. Например, от имени Департамента здоровья по телефону людям предлагали за 37 евро принять участие в исследовании на коронавирус, тест на который якобы пришлют домой. По подтверждению Департамента здоровья, они не делали по телефону ни одного такого предложения и в мире нет ни одного заслуживающего доверия теста, с помощью которого можно диагностировать коронавирус дома», - отметила Фролова.

Полиция напоминает, если что-то кажется слишком красивым, чтобы быть правдой, скорее всего это обман.

Будьте бдительны и внимательны: