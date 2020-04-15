Когда закончится чрезвычайное положение, очереди к врачам станут длиннее

Когда чрезвычайное положение закончится, очереди на лечение, безусловно, временно увеличатся, так как будут проводится приемы, обследования и процедуры, которые могли быть отложены на некоторое время, сказала председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Имби Мокс, передает Tervis со ссылкой на Med24.
Северо-Эстонская Региональная больница на прошлой неделе сообщила, что вне зависимости от чрезвычайного положения в региональной больнице проходит плановая и не зависящая от Covid-19 лечебная работа. Объем лечебных работ в марте не был существенно ниже, чем в предыдущие годы.
«Наши врачи лично связались со своими пациентами, чтобы выяснить, нужно ли пациенту стационарное лечение, прием у врача на месте, дистанционный прием или можно отложить их лечение, например, до мая, когда, как мы надеемся, чрезвычайная ситуация должна закончиться», - сказала директор региональной больнице по лечебной работе Хелис Поккер.
В Ляэне-Таллиннской центральной больнице в настоящее время оказывают помощь в случае неотложных проблем со здоровьем. «Невозможно сказать, когда будет восстановлен нормальный рабочий ритм и в каком порядке», - сказала председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Имби Мокс. «Когда чрезвычайная ситуация закончится, очереди на лечение обязательно временно увеличатся, потому что нужно будет провести приемы, обследования и процедуры, которые было возможно на некоторое время отложить», - сказал Мокс.