Когда закончится чрезвычайное положение, очереди к врачам станут длиннее

Северо-Эстонская Региональная больница на прошлой неделе сообщила, что вне зависимости от чрезвычайного положения в региональной больнице проходит плановая и не зависящая от Covid-19 лечебная работа. Объем лечебных работ в марте не был существенно ниже, чем в предыдущие годы.

«Наши врачи лично связались со своими пациентами, чтобы выяснить, нужно ли пациенту стационарное лечение, прием у врача на месте, дистанционный прием или можно отложить их лечение, например, до мая, когда, как мы надеемся, чрезвычайная ситуация должна закончиться», - сказала директор региональной больнице по лечебной работе Хелис Поккер.