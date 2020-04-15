Из-за коронавируса благодатный огонь к Пасхе в Эстонию доставлен не будет

Из-за эпидемии коронавируса в этом году благодатный огонь из Иерусалима в Эстонию на Пасху доставлен не будет, передает Rus.ERR.
Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений подтвердил эту информацию "Актуальной камере".
Ранее председатель совета НКО "Русский дом" Евгений Томберг в интервью радионовостям отметил, что в этом году сделать это будет невозможно по техническим причинам. Традицию, которой уже 15 лет, нарушил карантин и ограничения на передвижение.
"Надеюсь, что всё-таки огонь привезут, но, к сожалению, в этом году в Эстонию в тот же день не привезут", - рассказал митрополит Таллиннский и всея Эстонии ЭПЦ МП Евгений.