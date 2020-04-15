Ср, 15.04.2020
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  • Из-за коронавируса благодатный огонь к Пасхе в Эстонию доставлен не будет

Из-за коронавируса благодатный огонь к Пасхе в Эстонию доставлен не будет

Благодатный огонь в Иерусалиме.

ФОТО: GALI TIBBON/AFP

Из-за эпидемии коронавируса в этом году благодатный огонь из Иерусалима в Эстонию на Пасху доставлен не будет, передает Rus.ERR.

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений подтвердил эту информацию "Актуальной камере".

Ранее председатель совета НКО "Русский дом" Евгений Томберг в интервью радионовостям отметил, что в этом году сделать это будет невозможно по техническим причинам. Традицию, которой уже 15 лет, нарушил карантин и ограничения на передвижение.

"Надеюсь, что всё-таки огонь привезут, но, к сожалению, в этом году в Эстонию в тот же день не привезут", - рассказал митрополит Таллиннский и всея Эстонии ЭПЦ МП Евгений.

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