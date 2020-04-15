Источник сообщил, что решение о переносе парада Победы принято

Собеседник агентства допустил, что о переносе парада могут объявить уже завтра, 16 апреля.

Ранее в среду глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

В связи со складывающейся в мире ситуацией с коронавирусом "от лица всего ветеранского сообщества, просим вас принять сложное, но как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", говорилось в обращении ветеранов к президенту, текст которого предоставил Шаманов.

Глава думского комитета также рассказал "Интерфаксу", что парад Победы можно будет перенести либо на 24 июня - "день, в который в 1945-м году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова", либо на 3 сентября (Госдума на этой неделе приняла закон о признании этой даты Днем окончания Второй мировой войны).