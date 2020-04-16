Рейтинги: рост поддержки Центристской партии приостановился

Партия реформ пока еще занимает в рейтинге первое место. Но если еще недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, то в условиях чрезвычайного положения поддержка конкурентов быстро начала расти. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно опросам, проведенным в период с 18 марта по 14 апреля, за реформистов сейчас готовы проголосовать 31,2% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия (26,5%). Во время предыдущего опроса поддержка составляла 27,2 процента.
Консервативную народную партию поддерживают 15,8%. За ней расположилась "Ээсти 200" (8%). За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 7,6 процента респондентов."Отечество" поддерживает 5,3% респондентов.
Правящую коалицию поддерживает 47,6 процента, а оппозицию 38,8% опрошенных.
В рамках исследований был опрошен 4001 человек в возрасте от 18 лет.