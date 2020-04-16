Саар: антикризисный бюджет оставил простых людей и мелких предпринимателей без поддержки

В противном случае многие жители Эстонии не смогут пережить набирающий обороты экономический кризис, говорится в пресс-сообщении пресс-службы партии.

По словам Саара, дополнительный госбюджет, которого все ждали, имеет множество недостатков. «Пособия для предпринимателей, которые на первый взгляд выглядят разумными, на самом деле туманны: непонятно, кому, в каких объемах и каким образом будет оказываться помощь. К сожалению, правительство проигнорировало предложение социал-демократов расширить выплату пособий также на FIE и тех, кто работает на основании договора поручения и договора подряда», – отметил Саар на прошедшем в среду третьем, заключительном чтении проекта дополнительного госбюджета.

То же самое произошло и с предложением социал-демократов выплатить семьям на каждого школьника по 500 евро для покрытия расходов, связанных с переходом на домашнее обучение.

«Мы также предложили парламенту покрыть разницу между пенсией и платой за место в доме попечения, а также выплатить одиноким пенсионерам в этом году специальное пособие не один, а два раза», – подчеркнул он.

«Кризисы могут объединять, а могут и разъединять людей. Во время кризиса нужно заботиться о людях, замечать проблемы окружающих, помогать более слабым и сотрудничать. К сожалению, центристы, "Отечество" и EKRE до сих пор своими поступками не поддержали слова премьер-министра о необходимости сплотить общество. И потому представленный правительством госбюджет можно охарактеризовать двумя словосочетаниями – слишком мало и слишком поздно», – сказал Саар.