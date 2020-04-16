В работе Smart-ID произошел масштабный сбой

Вчера, 15 апреля, с 11:18 и до 23:00 была нарушена работа услуги Smart-ID. Сбои были вызваны проблемой в базе данных, которая мешала функционированию сервиса Smart-ID.
В SK ID Solutions выявили проблему и в течение всего дня занимались тем, чтобы обеспечить максимальное функционирование системы в условиях ограниченных мощностей.
Начиная с 22:07 функционирование услуги было восстановлено полностью, что позволило клиентам снова пользоваться интернет-банками и прочими э-услугами. В то же время в единичных случаях пользователи по-прежнему испытывали проблемы при использовании данного сервиса. В ночь на четверг Smart-ID работала в штатном режиме.До ступ к электронным услугам с помощью ID-карты и Mobiil-ID не был нарушен.
В SK ID Solutions принесли извинения пользователям за доставленные неудобства в связи со сбоем в работе Smart-ID!