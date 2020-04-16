Вслед за "Тур де Франс" перенесены и остальные велогонки Гранд-тура

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил новые даты многодневных гонок «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс», сообщает Sportrbc.ru.
Обе гонки были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции. «Джиро д’Италия» должна была пройти 9–31 мая, «Тур де Франс» — с 27 июня по 19 июля.
Новые даты проведения французской велогонки — с 29 августа по 20 сентября. После этого в Швейцарии пройдет чемпионат мира по велогонкам на шоссе. После 27 сентября UCI запланирована «Джиро д’Италия». Вслед за ней — «Вуэльта Испании» (третья гонка Гранд-тура).
Гранд-тур — самая престижная серия в шоссейном велоспорте. В ее состав входят три гонки по дорогам Франции, Италии и Испании — «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и «Вуэльта Испании».