Хельме: надо привлечь кого-то к ответственности! Разрешить волейбольный матч было преступной халатностью

«Надо привлечь кого-то к ответственности, это преступная халатность, на самом деле, соответствующие статьи есть, точно известно, как проходило это согласование. Это преступная халатность со стороны Департамента здоровья и спортивных организаций», - уточнил Хельме.

На вопрос ведущей Эло Мыттус-Леппик, задумывалась ли гендиректор Департамента здоровья об отставке, поскольку ее ведомство дало приезду миланских волейболистов на Сааремаа зеленый свет, Мерике Юрило ответила, что она ушла бы в отставку, если бы это действительно могло предотвратить приход вируса в Эстонию или Европу. «Но сегодня я посчитала, что могу вместе с командой внести больший вклад в достижение тех основных целей, которые мы поставили себе в борьбе против вируса», - сказала Юрило. На вопрос, признает ли она, что речь идет о грубой ошибке, глава Департамента здоровья ответила, что вирус в любом случае попал бы в Эстонию. «На Сааремаа тоже есть несколько входящих линий, там много этих возможностей, волейбол – лишь одна из возможностей, но были и другие», - пояснила Юрило.

Еще 11 февраля ведущий сотрудник Департамента здоровья Мартин Каддай говорил в интервью Kanal 2: «Сегодня нет никаких причин полагать, что эта болезнь вообще будет распространяться в Эстонии. По моим сведениям, Эстония готова к приходу этой эпидемии». Мерике Юрило стала защищать Каддая: «Я думаю, что он сказал не совсем так, а что приход этого вируса в Эстонию почти невозможен. Присутствуя при различных вспышках вируса, он очень хорошо знает, что характерно для вирусов, как они распространяются. На самом деле, мы начали подготовку где-то за месяц до того, как в Эстонии появился первый зараженный».