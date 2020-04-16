Пять правил для избежания негативного влияния коронакризиса на финансы семьи

Планируйте свои доходы и расходы

В нынешнее время, когда никто из нас не знает точно, как быстро мы одолеем вирус и как ситуация повлияет на нашу экономику, первая рекомендация для всех – сначала тщательно распланировать свои доходы и расходы, чтобы избежать ненужных трат. Важно экономить на расходах, даже если сейчас вам кажется, что снижение доходов маловероятно. и у вас достаточно сбережений, чтобы пережить трудное время.

Особенность нашего нынешнего кризиса заключается в том, что его возникновение вообще не связано с экономикой, и поэтому дополнительная подготовка в любом случае приветствуется, особенно в ситуации, когда домашний карантин предлагает хорошие возможности для экономии. Так, за счет проведенных в карантине дней вы можете значительно сократить свой бюджет, поскольку становятся неактуальными многие статьи расходов – питание и кофе вне дома, расходы на спортивный клуб, расходы на развлечения, частично расходы на бензин, а также эмоциональные покупки. Все это должно значительно облегчить планирование и экономию.

Используйте сбережения

Если ваш доход сократился или у вас есть основания полагать, что он сократится в ближайшем будущем, то самое время воспользоваться сбережениями. Коронакризис – практически идеальный пример того, почему нам всем нужно накапливать сбережения. В то же время не следует забывать, что трата сбережений должна быть правильно спланирована, чтобы избежать расходования других долгосрочных инвестиций, таких как пенсионные накопления или деньги, накопленные на обучение детей, особенно в ситуациях, когда стоимость этих инвестиций может резко снизиться из-за спада на рынках. Если вы изымаете свои пенсионные накопления во время кризиса, вы не только теряете в их стоимости, продавая свои акции в условиях рыночного спада, но и теряете возможность получить прибыль от будущего роста. В результате речь идет практически о двойных потерях.

Сознательно управляйте своими финансами

Государство готово прийти на помощь тем, кто потерял работу или чей доход сократился и у кого нет сбережений. Это вселяет во всех нас чувство уверенности и безопасности в трудное время. Однако в этой ситуации контроль над своими расходами должен быть особенно строгим.

Исходя из этого, можно сформулировать пять основных правил поведения в период кризиса:

1. Сократите свои расходы, даже если ваше финансовое будущее пока еще ничем не омрачено. Нынешний кризис непредсказуем, а сегодняшняя ситуация предлагает хорошие возможности для сбережений;

2. Заблаговременно планируйте свой финансовый горизонт – составьте конкретный финансовый план как минимум на три месяца;

3. Если ваше финансовое положение значительно ухудшилось и у вас имеются сбережения, пришло время начать их использовать.

4. Поставьте перед собой цель не использовать инвестированные и собранные в пенсионном фонде деньги, стоимость которых сейчас значительно снизилась.