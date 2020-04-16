Футболисты российской сборной рассказали о драке на Евро-2016

По словам игроков, конфликт произошел между Романом Широковым и Денисом Глушаковым. Причиной стало обсуждение "Спартака" и ЦСКА.

"Рома тогда перешел из "Спартака" в ЦСКА. Началось про "Спартак": мол, вы там болтаетесь. Я сказал: "Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год". В итоге слово за слово… Но я попал в другого", — рассказал Глушаков.

Нападающий Артем Дзюба отметил, что в результате инцидента также пострадал Павел Мамаев.

"Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что когда ему попали, была фраза: "У тебя осталось на одну жизнь меньше". Тут было смешно", - заявил форвард, добавив, что "шел с подстраховкой" и "Глушака чуть не задушил".