Футболисты российской сборной рассказали о драке на Евро-2016

Футболисты сборной России в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказали о потасовке, которая произошла в команде во время Евро-2016.
По словам игроков, конфликт произошел между Романом Широковым и Денисом Глушаковым. Причиной стало обсуждение "Спартака" и ЦСКА.
"Рома тогда перешел из "Спартака" в ЦСКА. Началось про "Спартак": мол, вы там болтаетесь. Я сказал: "Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год". В итоге слово за слово… Но я попал в другого", — рассказал Глушаков.
Нападающий Артем Дзюба отметил, что в результате инцидента также пострадал Павел Мамаев.
"Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что когда ему попали, была фраза: "У тебя осталось на одну жизнь меньше". Тут было смешно", - заявил форвард, добавив, что "шел с подстраховкой" и "Глушака чуть не задушил".
На чемпионате Европы по футболу в 2016 году сборная России заняла последнее место в группе, набрав одно очко. Соперниками россиян были национальные команды Уэльса, Англии и Словакии.