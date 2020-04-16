Фото ⟩ Полицейские задержали орудовавшего в Таллинне серийного вора

13 апреля сотрудники криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали 52-летнего Дмитрия, который подозревается в совершении по крайней мере десяти квартирных краж в Таллинне за последние полгода. Потерпевшим был нанесен ущерб на сумму более 27 000 евро. Если недавно полицейские задержали действующего в Таллинне вора, который проникал в помещения через незакрытые двери, то почерком данного задержанного стало проникновение в квартиры через окна.

«Хотя многие профессиональные квартирные воры уже закончили свою "карьеру", все равно находятся те, кто пользуется невнимательностью квартирных жильцов и систематически совершают кражи, - сказала ведущий следователь службы по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Яна Золотарева. - Задержанный позавчера мужчина, на основании собранных данных, действовал очень тщательно, заранее выбирая квартиры, где не наблюдалось движения, окна у которых были открыты или же находились на доступной высоте».

«Покидая квартиру, всегда запирайте окна и двери, при долговременном отсутствии просите соседей или знакомых время от времени заглядывать к вам и проверять, все ли в порядке», - напоминает капитан полиции Яна Золотарева.

По словам руководящего производством прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Андруса Ээбика, подозреваемый 52-летний мужчина и ранее наказывался в уголовном порядке.

«Прошлое мужчины и количество эпизодов преступлений, в которых мужчину подозревают на данный момент, дают основания полагать, что пребывая на свободе, он может снова покуситься на чужое имущество. По этой причине посчитал необходимым оградить мужчину от общества», - пояснил Ээбик.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и мужчина был взят под стражу 14 апреля.

Как сберечь свое имущество?

∙ Запирайте дверь, даже если находитесь дома

∙ Позволяйте находиться в вашем доме только тем, кому можете доверять

∙ Покидая дом или идя спать, закрывайте окна и запирайте двери

∙ Пометьте ценное имущество. Сделайте фотографии вещей и храните фото в надежном месте

∙ В случае необходимости установите охранные устройства или используйте услуги охранной фирмы

∙ Создадим чувство защищенности вместе. Знайте своих соседей и взвесьте возможность совместного создания соседского дозора.

∙ Сообщите по номеру 112 о вызывающих подозрение людях, находящихся вблизи вашего дома

∙ Оставляя свое имущество, убедитесь, что оно в безопасном месте. Например, велосипед и газонокосилка - в сарае, пульт дистанционного запуска двигателя - в футляре и т.д.