Вакра: муниципальный магазин в Таллинне следовало закрыть много лет назад

По словам лидера фракции соцдемов Райнера Вакра, закрыть ЛиПо следовало еще минимум три года назад, но в итоге мэрия делает это во время тяжелого кризиса: "Закрытие ЛиПо и предоставление его помещений Продуктовому банку, конечно, является правильным решением, но оно было принято как минимум на три года позже, чем следовало. Мы сделали городу это предложение уже тогда, когда Продуктовый банк получил часть помещений убыточного Ласнамяэского рынка, но в итоге это решение принято во время тяжелого кризиса, а шесть человек, которые до сих пор были заняты в популистском проекте, останутся без работы. Хотя именно сейчас следует проявлять сочувствие и заботу, а также, если возможно, помогать согражданам".