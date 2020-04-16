Посольство РФ осудило ежегодник Полиции безопасности

По мнению посольства, своими материалами КаПо прививает народу Эстонии идею, что Российская Федерация представляет серьезную угрозу независимости Эстонии и даже еще большую угрозу, чем международный терроризм.

«По логике авторов ежегодника, любые экономические связи, развитие приграничного сотрудничества, культурные, научные, образовательные или молодежные контакты между Россией и Эстонией представляют угрозу для безопасности Эстонии», - отмечает посольство в своем в заявлении.

Посольство также недовольно главами ежегодника, посвященными проводимой Кремлем политике раскола.