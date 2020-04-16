Посольство РФ осудило ежегодник Полиции безопасности

Посольство Российской Федерации в Таллинне осудило ежегодник Полиции безопасности (КаПо) этого года.
По мнению посольства, своими материалами КаПо прививает народу Эстонии идею, что Российская Федерация представляет серьезную угрозу независимости Эстонии и даже еще большую угрозу, чем международный терроризм.
«По логике авторов ежегодника, любые экономические связи, развитие приграничного сотрудничества, культурные, научные, образовательные или молодежные контакты между Россией и Эстонией представляют угрозу для безопасности Эстонии», - отмечает посольство в своем в заявлении.
Посольство также недовольно главами ежегодника, посвященными проводимой Кремлем политике раскола.
«Следует помнить, что на сегодняшний день более 70 000 жителей Эстонии остаются без гражданства, несмотря на неоднократные замечания, поступившие от международных организаций. Именно поэтому причины раскола общества следует искать в политике эстонских властей», - считает посольство.