Чт, 16.04.2020
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ДТП в Петербурге: грузовик рухнул в воду, водитель погиб

В Петербурге грузовик съехал в Неву.

ФОТО: стопкадр с видео

Крупное ДТП на пустой дороге произошло рано утром 16 апреля в Санкт-Петербурге, передает Fontanka.ru. Погиб человек.

По данным «Фонтанки», грузовик съехал в рукав Невы, который называется Большая Невка, 16 апреля около 5:45 на Выборгской набережной, 39. Машина двигалась в направлении Ушаковской развязки, ближе к домам, преодолела разделительный барьер, пересекла встречную полосу, на набережной сбила рекламную тумбу и, выломав ограждение, нырнула в воду. В воде она развалилась на две части: тягач с кабиной ушел на дно, а кузов остался на поверхности.

На место прибыли экстренные службы, МЧС ведут работы в воде. На набережной лежит тело погибшего, передает корреспондент «Фонтанки».

По одной их версий причин ДТП, водитель мог уснуть за рулем.

Фото и видео находятся ЗДЕСЬ.

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