ДТП в Петербурге: грузовик рухнул в воду, водитель погиб

По данным «Фонтанки», грузовик съехал в рукав Невы, который называется Большая Невка, 16 апреля около 5:45 на Выборгской набережной, 39. Машина двигалась в направлении Ушаковской развязки, ближе к домам, преодолела разделительный барьер, пересекла встречную полосу, на набережной сбила рекламную тумбу и, выломав ограждение, нырнула в воду. В воде она развалилась на две части: тягач с кабиной ушел на дно, а кузов остался на поверхности.