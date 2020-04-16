Чт, 16.04.2020
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Сеэдер: невозможно, чтобы частный сектор проводил сокращения и урезания, а госсектор этого не делал бы

Хелир-Валдор Сеэдер.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

По словам лидера коалиционной партии "Отечество" Хелира-Валдора Сеэдера, вероятный следующий дополнительный госбюджет будет включать в себя и сокращение расходов, пишет Rus.ERR.

По его словам, предложения по возможным сокращениям будут опубликованы правительством в течение следующих трех месяцев, а составление следующего дополнительного бюджета зависит от того, насколько быстро коронавирус отступит, и насколько долгосрочным и глубоким будет нынешний кризис для эстонской экономики. 

"Второй дополнительный бюджет должен обязательно включать в себя сокращения. Невозможно, чтобы частный сектор проводил сокращения и урезания, а госсектор этого бы не делал. Таким образом, второй дополнительный бюджет определенно будет отличаться от первого дополнительного бюджета", - подчеркнул  Хелир-Валдор Сеэдер.

Первый дополнительный госбюджет, объем которого превысил 2,5 млрд евро, Рийгикогу утвердил накануне. Сокращений расходов госсектора он не предусматривал.

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