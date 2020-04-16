Сеэдер: невозможно, чтобы частный сектор проводил сокращения и урезания, а госсектор этого не делал бы

По словам лидера коалиционной партии "Отечество" Хелира-Валдора Сеэдера, вероятный следующий дополнительный госбюджет будет включать в себя и сокращение расходов, пишет Rus.ERR.
По его словам, предложения по возможным сокращениям будут опубликованы правительством в течение следующих трех месяцев, а составление следующего дополнительного бюджета зависит от того, насколько быстро коронавирус отступит, и насколько долгосрочным и глубоким будет нынешний кризис для эстонской экономики.
"Второй дополнительный бюджет должен обязательно включать в себя сокращения. Невозможно, чтобы частный сектор проводил сокращения и урезания, а госсектор этого бы не делал. Таким образом, второй дополнительный бюджет определенно будет отличаться от первого дополнительного бюджета", - подчеркнул Хелир-Валдор Сеэдер.
Первый дополнительный госбюджет, объем которого превысил 2,5 млрд евро, Рийгикогу утвердил накануне. Сокращений расходов госсектора он не предусматривал.