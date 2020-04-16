Сеэдер: невозможно, чтобы частный сектор проводил сокращения и урезания, а госсектор этого не делал бы

По его словам, предложения по возможным сокращениям будут опубликованы правительством в течение следующих трех месяцев, а составление следующего дополнительного бюджета зависит от того, насколько быстро коронавирус отступит, и насколько долгосрочным и глубоким будет нынешний кризис для эстонской экономики.

"Второй дополнительный бюджет должен обязательно включать в себя сокращения. Невозможно, чтобы частный сектор проводил сокращения и урезания, а госсектор этого бы не делал. Таким образом, второй дополнительный бюджет определенно будет отличаться от первого дополнительного бюджета", - подчеркнул Хелир-Валдор Сеэдер.