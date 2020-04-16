Covid-19 в США: за сутки - новый антирекорд

По состоянию на 04:30 по латвийскому времени, в США зарегистрировали 30 826 смертей. Всего в стране выявили 637 716 случаев заражения, 52,6 тыс. человек выздоровели.

По состоянию на 00:00 по эстонскому времени, согласно данным университета Хопкинса, в США умерли 27,9 тыс. человек с коронавирусом.